Le spiagge più belle del mondo: in lista solo un'italiana, considerata una gemma nascosta Il Telegraph ha suddiviso le spiagge migliori del mondo in 10 categorie: spicca una spiaggia italiana, sarda per la precisione, unica in elenco.

A cura di Giusy Dente

Spiaggia di Piscinas, Arbus (Sardegna)

Il Telegraph ha suddiviso le spiagge migliori del mondo in 10 diverse categorie. Si sono occupati della classificazione i più autorevoli scrittori di viaggi, che hanno scelto le mete da visitare almeno una volta nella vita in base a diversi criteri: se si viaggia con la famiglia per esempio, se si è alla ricerca di un tramonto mozzafiato, se si vuole ammirare paesaggi da sogno, se si cerca tranquillità assoluta. Si va da luoghi remoti ad altri molto conosciuti, spaziando dal Brasile alla Nuova Zelanda, dalla spiaggia di Waikiki (Hawaii, USA) alla spiaggia di Porthcurno (Cornovaglia, Inghilterra). E poi ancora Sri Lanka e Bahams, quattro spiagge della Grecia, quattro spiagge spagnole. Gli autori hanno anche svelato 5 destinazioni poco conosciute, definite delle "gemme nascoste". E proprio in questo elenco figura una spiaggia italiana, l'unica in tutta la lista.

Le "gemme nascoste"

È in questa categoria che spicca una destinazione italiana. "Vieni qui per dimenticare il mondo" ha scritto Kate Bolton-Porciatt a proposito di Arbus, in Sardegna. Qui si trova Piscinas, un vero e proprio paradiso unico nel suo genere, dove la natura è selvaggia e incontaminata. Piscinas è un'oasi nel silenzio del deserto, caratterizzata da imponenti dune dorate che raggiungono anche i 90 m di altezza, modellate e mosse dal vento di Maestrale. Il paesaggio è dominato da vegetazione tipica della macchia mediterranea: ginepri, lentischio, ginestra, euphorbia, timelea, salici. La fauna che abita la zona è composta da conigli e gatti selvatici, volpi, pernici e le famose tartarughe marine Caretta Caretta. Ma il re incontrastato di questo tratto di Sardegna è il Cervo Sardo.

Le Dune Piscinas, Arbus, Sardegna

Frenchman's Cove, Giamaica

Cala Tuent, Maiorca, Spagna

Saly, Senegal

Petani Beach, Cefalonia, Grecia

Long Beach, Città del Capo, Sud Africa

Svinkløv, Jutland settentrionale, Danimarca

Ipanema, Rio de Janeiro (Brasile)

La migliore per l'atmosfera

Ipanema, Rio de Janeiro, Brasile

Spiaggia di My Khe e spiaggia di Non Nuoc, Vietnam

Spiaggia di Palm West, Dubai

Spiaggia Coral, Varadero, Cuba

Spiaggia di Hamdeok, Jeju, Corea del Sud

Playa de La Concha, San Sebastián, Spagna

Ideale per la fauna selvatica

Nihiwatu, Sumba, Indonesia

Calblanque, Cartagena, Spagna

Playa Gemelas, Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica

Wharariki, Isola del Sud, Nuova Zelanda

Spiaggia di Dungeness, Kent, Inghilterra

Spiaggia delle stelle marine, Panama

Bahia Gardner, Isola Española, Isole Galapagos

Ideale per i panorami

Three Cliffs Bay, Gower, Galles

Praia da Marinha, Algarve, Portogallo

Spiaggia nera di Reynisfjara, Islanda

Seconda spiaggia, Washington, Stati Uniti

Holkham, Norfolk, Inghilterra

Maya Bay, Phang Nga, Thailandia

Cannon Beach, Oregon, Stati Uniti

Ideale per chi ama essere attivo

Spiaggia di Waikiki, Hawaii, Stati Uniti

Tai Long Wan, Hong Kong

Spiaggia di Agadir, Marocco

Spiaggia di Agadir (Marocco)

Ideale per sistemazioni di lusso

Isola di Dhigurah, Maldive

Spiaggia di sette miglia, Grand Cayman

Spiaggia di Le Morne, Mauritius

Spiaggia della Principessa Diana, Barbuda

Spiaggia di Pink Sands, Harbour Island, Bahamas

L'Île Sainte-Marguerite, Cannes, Francia

Ideale se si cerca tranquillità

Elafonisi, Creta, Grecia

Baia d'acqua dolce, Providencia, Colombia

Spiaggia di Whitehaven, Whitsunday, Queensland, Australia

Santa Carolina, Mozambico

Ideale per i tramonti

Spiaggia di Marimegmeg, Palawan, Filippine

Grand Anse, Grenada

Spiaggia di Shichirigahama, Giappone

Sarakiniko, Milos, Grecia

Spiaggia di Marimegmeg, Palawan (Filippine)

Ideale per le famiglie

Zlatni Rat, Brac, Croazia

Pacific Beach, California, Stati Uniti

Spiaggia di Porthcurno, Cornovaglia, Inghilterra

Ideale per nuotare

Seychelles, Ikaria, Grecia

Spiaggia di Nilaveli, Trincomalee, Sri Lanka

Bondi Beach, Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia