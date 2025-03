video suggerito

Qual è la spiaggia più "felice" del mondo: nella classifica spicca una sola italiana Ecco la classifica delle spiagge più "felici" del mondo. L'Europa domina la lista in cui spicca, al 22esimo posto (unica in top 30) una spiaggia italiana.

A cura di Giusy Dente

Praia da Falésia

Quando pensiamo a una spiaggia pensiamo a una spiaggia libera o attrezzata, a una spiaggia di sabbia bianca o coi ciottoli, a una frequentata dai turisti oppure a una perla seminascosta e protetta. E invece esiste anche un'altra categoria: le spiagge felici!

Qual è la spiaggia italiana più felice del mondo

Per identificare le spiagge più felici del mondo, CV Villas si è affidata alla tecnologia: l'agenzia di viaggi ha utilizzato un software di riconoscimento facciale per analizzare migliaia di foto Instagram scattate su oltre 100 spiagge dislocate davvero ovunque. Questa analisi è stata fondamentale per identificare quelle che hanno suscitato più sorrisi ed espressioni facciali di felicità. Ogni immagine, infatti, ha ricevuto un punteggio in centesimi, dove 100 rappresenta il tasso di felicità più alto. In questo modo si è arrivati alla classifica dei tratti di costa più felici del pianeta. In top 30 c'è anche un'italiana.

Pescoluse

In cima alla lista spicca una spiaggia spagnola, che si è quindi aggiudicata il titolo di spiaggia più felice del mondo, con un punteggio di 98,42. È la spiaggia di Sitges, appena fuori Barcellona. Il secondo posto è andato a Praia da Falésia, splendido tratto di costa portoghese. Port de Soller, un'altra destinazione spagnola, ha invece conquistato il terzo posto.

Sitges

Il podio è tutto europeo dunque e in verità l'Europa è proprio il continente che domina incontrastato la classifica, con le sue spiagge da sogno che nulla hanno da invidiare a quelle europee. Le prime 10 spiagge della classifica sono tutte europee: nella top 20 ricorre quattro volte il Portogallo e ben cinque la Grecia. Ce l'ha fatta a entrare in top 20 anche una spiaggia degli USA: Cannon Beach in Oregon, al 16esimo posto nel mondo.

Cala Pregonda

Ma in classifica c'è anche una spiaggia italiana. Si è meritata un posto, il 22esimo per la precisione, la spiaggia di Pescoluse, soprannominata non a caso "Maldive del Salento". È una località balneare della provincia di Lecce, sul tratto di costa ionica tra Torre Pali e Torre Vado, all'altezza del canale Fano. È una destinazione apprezzatissima perché offre non solo panorami da sogno, tra sabbia finissima e acque cristalline, ma anche tanto divertimento.

Spiaggia di Hyams

La classifica delle spiagge più felici del mondo

Spiaggia di Sitges, Spagna Praia da Falésia, Portogallo Spiaggia di Port de Soller, Spagna Rhossili Bay, Galles Caswell Bay, Galles Plage des Sablettes, Francia Praia Dona Ana, Portogallo Praia do Vale de Centeanes, Portogallo Spiaggia di Elafonisi, Grecia Ai Helis, Grecia Spagna Playa Delfines, Messico Praia do Paraíso, Portogallo Spiaggia di Las Pocitas, Perù Spiaggia di Mongonissi, Grecia Cannon Beach, Stati Uniti Agios Georgios Pagon, Grecia Spiaggia di Myrtos, Grecia Keem Bay, Irlanda Spiaggia di Glyfada, Grecia Spiaggia di Siesta Key, Stati Uniti Pescoluse (Maldive del Salento), Italia Kalamitsi, Grecia Spiaggia di Mirissa, Sri Lanka Spiaggia di Kaputas, Turchia Spiaggia di Troon, Scozia Porto Katsiki, Grecia Santa Giulia, Francia Praia do Camilo, Portogallo Spiaggia di Hyams, Australia