Villa Arconati è la piccola Versailles che si trova a meno di 30 minuti da Milano

Si chiama Villa Arconati e viene considerata la piccola Versailles, dove si trova? A meno di 30 minuti da Milano.

Avete mai sentito parlare di Villa Arconati? Si tratta di una delle più belle e maestose ville storiche al mondo, il suo valore culturale e architettonico è inestimabile ma la cosa che in pochi sanno è che si trova a meno di 30 minuti da Milano. Nonostante sia meno famosa della "cugina francese", la reggia di Versailles, vanta luoghi da sogno, saloni principeschi e giardini curatissimi pensati per stupire i suoi ospiti: ecco la sua storia e tutto ciò che c'è da sapere sugli ambienti visitabili.

La storia di Villa Arconati

Immersa nel Parco delle Groane, nella frazione di Castellazzo di Bollate, Villa Arconati è una delle ville più belle e maestose della provincia di Milano (esattamente a 24 minuti di auto dalla città), che insieme al suo Giardino viene considerato un patrimonio di grande valore storico, culturale e architettonico.

Villa Arconati

Conosciuta popolarmente come il "Castellazzo", nacque nel primo decennio del ‘600 per volontà di Galeazzo Arconati, che trasformò l'antica cascina medievale nella sua residenza di campagna, nonché nel luogo in cui conservare la sua preziosa collezione di opere d'arte e sculture antiche. Il palazzo ricopre una superficie di 10mila mq divisi in 70 ambienti, mentre il parco si trova in una tenuta agricola di 1.000 ettari, di cui 12 sono riservati al grandioso giardino fatto di prati, giardini, aiuole, aree boschive, percorsi verdi, ma anche laghetti, fontane, voliere, teatri e una orangerie.

Villa Arconati

Cosa visitare nella villa storica milanese

Cosa si può visitare oggi a Villa Arconati? Il percorso turistico parte dal piano nobile, ovvero il fulcro della vita delle grandi famiglie lombarde del ‘600. Ci sono la Sala del Museo con i suoi affreschi recentemente recuperati e la Biblioteca Arcotati con grandi librerie in noce e soffitti decorati ma la stanza più suggestiva è il salone affrescato dai fratelli Galliari, scenografi e pittori che hanno realizzato i dipinti teatrali e allegorici che avvolgono pareti e soffitti.

Villa Arconati

Durante la visita alla Villa non può mancare una passeggiata nel giardino storico con le sue siepi geometriche, i suoi vialetti di ghiaia, le sue vasche d'acqua e le sue maestose statue. Un tour guidato completo dura circa 2 ore e costa 16 euro, mentre senza guida si paga tra gli 8 e gli 11 euro a seconda del giorno del mese e degli eventi in programma. In quanti ci faranno un salto durante un weekend milanese.