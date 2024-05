Tra le 50 migliori spiagge del mondo l’Italia è sul podio, dove si trova il lido al secondo posto nella classifica

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Cala Mariolu in Sardegna

è famosa per i suoi paesaggi suggestivi. Da nord a sud, la Penisola è caratterizzata da gioielli naturalistici famosi in tutto il mondo, tra questi anche le coste, alcune delle quali sono riuscite a conquistarsi un posto nella lista delle spiagge più belle del mondo. Una in particolare ha superato quelle di noti paradisi tropicali come le Hawaii, il Messico o le Filippine e si è aggiudicata la seconda posizione sul podio. Si tratta di Cala Mariolu in Sardegna. A stilare la classifica è stato The World's 50 Best Beaches, un sito che ogni anno, grazie al contributo di professioni ed esperti, sceglie le 50 spiagge migliori a livello globale.

Spiaggia dei Conigli a Lampedusa

Cala Mariolu, un paradiso a est della Sardegna

La Sardegna è famosa per le sue spiagge, ma Cala Mariolu si distingue per la sua bellezza e la privacy che offre. Si trova lungo la costa orientale dell'Isola e si può raggiungere solo in barca oppure attraverso sentieri scoscesi che regalano un avventura emozionante. Le escursioni sulle scogliere circostanti offrono un panorama mozzafiato sulla baia, incorniciata da rocce frastagliate. La vista dall'alto invece è incantevole, mettendo in risalto le diverse sfumature dell'acqua, da quella zaffiro intenso all'acquamarina brillante, in contrasto con la spiaggia di ciottoli bianchi sottostante.

Cala Goloritzé in Sardegna

Le altre spiagge italiane nella classifica

Ma Cala Mariolu non è l'unico lido italiano ad essere stato inserito nella lista dei più belli a livello globale. Tra le 50 spiagge migliori al mondo si trovano anche Cala Goloritzé e la Spiaggia dei Conigli. La prima si trova sempre in Sardegna e si classifica diciannovesima, famosa per il pinnacolo in roccia calcarea che si erge a 143 metri di altezza è protetta da una normativa che obbliga le barche ad attraccare a 200 metri dalla riva. La seconda, invece, è cinquantesima ma è stata menzionata anche dalla guida turistica Trip Advisor, che l'ha inserita al secondo posto delle 25 spiagge più belle del mondo. Si trova in Sicilia, nell'isola di Lampedusa e si tratta di una riserva naturale marina protetta, quindi le attività che vi si possono svolgere sono estremamente limitate.

Trunk Bay alle Isole Vergini

Le 50 spiagge più belle del mondo

Trunk Bay – Stati Uniti Cala Mariolu – Italia Baia di Meads – Anguilla Spiaggia di Entalula – Filippine Spiaggia di Voutoumi – Grecia Talbot Bay – Australia Spiaggia rosa – Indonesia Anse georgette – Seychelles Laguna Verde – Polinesia Francese Isola del Ferro di Cavallo – Myanmar Calo des Moro – Spagna Le Morne Beach – Mauritius Spiaggia di Aharen – Giappone Spiaggia di Lanikai – Hawaii One Foot Island – Isole Cook Playa Balandra – Messico Grace Bay – Isole Turks e Caicos Spiaggia di Puinn – Norvegia Cala Goloritze – Italia Anchor Bay Beach – Australia Gardner Beach – Ecuador Anse Source D'Argent – Seychelles Spiaggia della Libertà – Thailand Cayo de Agua – Venezuela Praia de Marinha – Portogallo Seven Mile Beach – Isole Cayman Grote Knip – Curçao Horseshoe Bay – Bermuda Spiaggia di Fteri – Grecia Baia di Maundays – Anguilla Cayo Zapatilla – Panama Spiaggia dei Massi – Sud Africa Wharton Beach – Australia Grand Anse – Grenada Baia do Sancho – Brasile Spiaggia Kelebekler Vadisi – Turchia Colombier Beach – St. Barth Playa Xpu Ha – Messico Kelingking Beach – Indonesia Spiaggia di Kapalua Bay – Hawaii Spiaggia dei Diamanti – Islanda Pipe Greek Sandbar – Bahamas Cayo Levantado – Repubblica Domenicana Henderson Beach – Stati Uniti Bon Bon Beach – Filippine Cathedral Cove Beach – Nuova Zelanda Playa Varadero – Cuba Kynance Cove – Regno Unito Spiaggia dell'Aquila – Aruba Spiaggia dei Conigli – Italia