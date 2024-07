I luoghi più faticosi da visitare al mondo: quali sono le attrazioni italiane in classifica

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Parco Güell di Barcellona

Viaggiare è uno dei piaceri della vita e non sorprende che siano moltissimi coloro che la considerano una vera e propria passione, tanto da approfittare di ogni giorno di ferie per volare tra i luoghi e le attrazioni più incredibili al mondo. Esplorare un posto nuovo, immergersi nella cultura, godersi i profumi e i panorami locali: l'emozione che si prova in viaggio è davvero unica, a prescindere dalla meta che si sceglie. I turisti avventurosi, però, saranno lieti di sapere che è stata stilata una classifica delle location più impegnative da visitare, quelle che non sono dotate di ascensori, treni o funivie e che possono essere raggiunte solo a piedi con un certo sforzo fisico: ecco qual è il risultato.

La meta turistica più impegnativa al mondo

In viaggio, si sa, ognuno di noi cammina più di quanto non faccia nella "normale" vita quotidiana, dunque è normale affaticarsi non poco tra passeggiate in centro, visite ai monumenti iconici e scalate verso i luoghi panoramici.

Flørli in Norvegia

Ora uno studio condotto da PureGym (che ha tenuto in considerazione i cambi di altitudine e le temperature) ha rivelato quali sono le mete turistiche più impegnative al mondo dal punto di vista fisico, così da permettere ai viaggiatori di prepararsi in anticipo (almeno psicologicamente).

Manitou Incline in Colorado

Al primo posto si è classificata la scalinata Flørli in Norvegia, che con i suoi 4.444 gradini viene definita la più lunga al mondo. Sebbene al punto di arrivo ci sia semplicemente una centrale elettrica, durante il percorso si possono ammirare dei meravigliosi panorami.

Manitou Incline in Colorado

Il secondo posto è andato al sentiero Manitou Incline in Colorado, mentre il terzo al Castello di Poenari, ovvero il castello di Dracula in Romania (si trova sulla cima di una montagna raggiungibile solo salendo 1.480 gradini di cemento).

Castello di Poenari, Romania

I monumenti italiani che richiedono più fatica per essere visitati

La lista dei luoghi più faticosi da raggiungere a piedi nel mondo continua con il Santuario di Konpira-san in Giappone, con l'Arthur’s Seat di Edimburgo, con il Parco Güell di Barcellona e con il Monastero di Petra in Giordania.

Duomo di Firenze

Tra i primi 25 posti ci sono anche due attrazioni italiane, si trovano entrambe a Firenze e occupano rispettivamente la 20esima e la 23esima posizione: si tratta del Duomo (con la sua cupola del Brunelleschi) e del Palazzo Vecchio, che con i loro innumerevoli scalini e i loro infiniti corridoi hanno superato anche la Tokyo Tower in fatto di fatica. In quanti quest'estate si sentono così audaci ed energici da poter affrontare tranquillamente delle sfide simili?

Palazzo Vecchio a Firenze