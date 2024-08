video suggerito

Borse da mare: 5 modelli per la spiaggia che puoi indossare anche in città Mini cestini o maxi borse in paglia, shopper in tessuto colorato e tote bag con fantasia a righe marinière, ecco tutte le borse di tendenza da indossare al mare e in spiaggia per l’estate 2024 e i modelli che potrai utilizzare anche a settembre in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Louis Vuitton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paglia, rafia, colori fluo, motivi intrecciati, stampe a righe e canvas, sono i tessuti, i colori e le fantasie che caratterizzano le borse che solitamente si indossando in spiaggia e nei look da mare, abbinate a sandali bassi, pareo, bikini e copricostume. Ultimamente però l'utilizzo degli accessori da mare sono completamente cambiati e i trend lanciati in passerella prevedono la scelta di borse inconsuete anche in città.

Via dunque con cestini e borse in rafia, che ormai si indossano in ogni occasione e non solo in spiaggia, con tote bag in canvas e con shopper dai colori fluo e accesi che, se abbinate a jeans e ballerine, sono perfette anche in città. Dalle borse a rete a quelle con righe mariniere, dalle shopper colorate ai cestini, ecco una breve guida con le cinque borse di tendenza per l'estate 2024 da sfoggiare in spiaggia in estate e da poter poi riutilizzare anche in autunno o al rientro dalle vacanze.

La borsa a rete

Tra i modelli must have del 2024 c'è senza dubbio la borsa a rete, che ricorda quelle che un tempo si utilizzavano per per la spesa. Net bag dalle trame larghe e maxi hanno spopolato sulle passerelle di Stella McCartney, Balenciaga e Valentino e sono apparse anche nelle collezioni di brand low cost come Mango. Questi modelli sono realizzati solitamente nei toni neutri del corda e del marrone, del beige e del bianco panna ma ne esistono anche varianti total black o rosso corallo e celeste. Il colore non è importante, in questi modelli è la trama che conta e che rende la bag originale e trendy.

Stella McCartney

Mango

Valentino

La borsa a righe

La borse in tessuto stripes sono sempre di moda in estate. I look mariniere, con capi e accessori a righe orizzontali, in blu e bianco o in rosso e bianco, sono molto chic soprattutto durante la stagione calda. Le varianti di tendenza quest'anno sono multicolor, come i modelli Balenciaga, hanno loghi in tonalità fluo ricamati sulla parte frontale, come le varianti di Juicy Couture, o ancora hanno linee che ricordano una borsa a trapezio e con dettagli in paglia, come le borse da spiaggia di My Style Bag.

Juicy Couture

Balenciaga

My Style Bag x Portofino Dry Gin

La borsa di paglia

Maxi cesti e borse in paglia sono il modello da avere in estate, anche queste bag sono sempre cool e di tendenza, perfette per completare un look da spiaggia. Le varianti dell'estate 2024 prevedono intrecci di pelle che ricordano le borse in paglia ma di paglia non sono, come le maxi bag firmate Bottega Veneta. Più classiche le borse in rafia con manici di cuoio firmate Ermanno Scervino, mentre si possono indossare anche in città le borse in paglia arricciata di Loewe.

Bottega Veneta

Ermanno Scervino

Loewe

Shopping e tote bag per il mare

Data la loro capienza e le loro dimensioni macro, le shopping bag e le tote bag sono perfette per contenere tutto il necessario per il mare. Il nuovo trend del 2024 prevede l'utilizzo delle tote bag in tessuto come borse da utilizzare ogni giorno, questi modelli in tessuto sono infatti diventati oggetto del desiderio e in estate si utilizzano anche al mare, magari insieme alle shopping bag, più rigide e strutturate, come quelle di Etro, e realizzate con colori accesi, motivi intrecciati o impreziosite da maxi loghi bene in vista, come le varianti griffate Moschino e Kenzo.

Etro

Moschino

Kenzo

Il mini cestino

I cestini in vimini hanno spopolato sulle passerelle Primavera/Estate 2024, li abbiamo visti, ad esempio, arricchiti da charm e loghi in cuoio da Miu Miu e in versione secchiello o bustina nelle collezioni estive di brand come Sézane, The Bridge e Furla. Certo questi modelli, date le loro dimensioni ridotte, non sono adatti per contenere teli mare, costumi, creme solari e tutto il necessario per la spiaggia, sono però perfetti per completare un outfit estivo serale o per dare un tocco in più a un look essenziale, con kimono e sandali bassi o con costume intero e pareo, per un aperitivo in spiaggia al tramonto.

Miu Miu

Sèzane