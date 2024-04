video suggerito

L’aeroporto di Fiumicino è il più sicuro del mondo: l”Oscar’ di Skytrax e la classifica 2023 La classifica Skytrax 2024 sugli aeroporti più sicuri del mondo: l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è al primo posto, seguito da Zurigo e Seoul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è il più sicuro del mondo. Lo scalo romano ha ricevuto il riconoscimento al ‘World Airport Awards 2024', il premio Oscar degli aeroporti di Skytrax, la principale organizzazione globale di rating del trasporto aereo. Per stilare la classifica, che vede Fiumicino al primo posto, sono stati presi in esame controlli, tempi di attesa, sistemi di monitoraggio delle code, fast track e corsie prioritarie, tecnologie utilizzate, cortesia ed efficienza del personale aeroportuale. I premi, inoltre, si basano su un sondaggio con cui i passeggeri di tutto il mondo possono valutare la propria esperienza in aeroporto, votando servizi ed infrastrutture aeroportuali, dal check-in agli arrivi, dallo shopping alla sicurezza fino alle partenze, in oltre 550 aeroporti in tutto il mondo.

Perché Fiumicino è l'aeroporto più sicuro del mondo

Lo scalo romano "ha investito in modo significativo nelle tecnologie e nei servizi con l’obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio efficiente e sicura. Siamo lieti che sia stato riconosciuto come lo scalo con i migliori processi di sicurezza aeroportuale per i viaggiatori in tutto il mondo", ha spiegato Edward Plaisted, CEO di Skytrax.

Marco Stramaccioni, Managing Director di ha dichiarato di essere molto orgoglioso "di di questo premio, che riconosce i grandi investimenti che Aeroporti di Roma ha compiuto nel campo della sicurezza negli ultimi anni, grazie al grande lavoro del nostro team e al prezioso supporto delle tecnologie più sofisticate, tanto nello scalo di Fiumicino quanto in quello di Ciampino. Questo conferimento dimostra il nostro grande impegno nel quotidiano miglioramento dei servizi e delle infrastrutture presenti in aeroporto per garantire un’esperienza di viaggio da ricordare ai milioni di passeggeri che partono o arrivano nella Capitale d’Italia. E’ anche dalla promozione e implementazione della sicurezza in tutti i suoi aspetti che passa la nostra missione di delineare l’aeroporto del futuro".

Non solo il Leonardo da Vinci ha vinto l"Oscar' come scalo più sicuro, ma si è piazzato al nono posto a livello mondiale come aeroporto più accogliente per le famiglie, al decimo posto per lo shopping e al quinto posto per l'esperienza gastronomica.

La classifica 2024 degli aeroporti più sicuri del mondo

Questa la classifica degli aeroporti più sicuri del mondo secondo Skytrax.

Rome Fiumicino Zurich Seoul Incheon Doha Hamad Tokyo Haneda Singapore Changi Dubai Tokyo Narita Taiwan Taoyuan Bahrain