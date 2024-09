Gli 85 migliori aeroporti d’Europa: quali sono gli italiani in classifica (uno in top 15)

video suggerito

L'estate è finita, ma non la voglia di viaggiare, anzi c'è già chi è alle prese con la programmazione della prossima vacanza. Affinché questa cominci e finisca nel migliore dei modi, un ruolo decisivo è svolto dall'aeroporto di partenza e da quello di arrivo: sono cruciali per determinare la qualità dell'esperienza di viaggio complessiva. Per essere d'aiuto ai viaggiatori, Holidou ha stilato la classifica dei migliori e peggiori aeroporti d'Europa, per un totale di 85. Dall'efficienza degli aeroporti nordici ai frequenti ritardi negli aeroporti del Mediterraneo centrale, ecco cosa c'è da aspettarsi quanto si mette piedi in un aeroporto europeo.

La classifica degli 85 aeroporti d'Europa

Il portale ha realizzato l'elenco estraendo il punteggio medio da Google Maps e il numero di recensioni per i 100 aeroporti più trafficati d'Europa, in base al numero di passeggeri. Utilizzando questi dati, ogni aeroporto è stato classificato da quello col punteggio più alto a quello col voto più basso, dando priorità a quelli con il maggior numero di recensioni. Tutti gli aeroporti in Russia, Ucraina e gli aeroporti non operativi sono stati rimossi dalla lista.

Per il secondo anno consecutivo, l'aeroporto di Istanbul si è aggiudicato il titolo di migliore d'Europa secondo le recensioni di Google. Ha ottenuto un punteggio di 4,4, basato su 101.956 recensioni: è quello che i viaggiatori frequentano più volentieri perché sanno che qui possono trovare efficienza, comfort e servizi di qualità. Secondo posto per l'aeroporto Francisco de Sá Carneiro, che ha fatto un balzo in avanti rispetto all'anno scorso. L'aeroporto internazionale di Atene secondo la classifica è il terzo miglior aeroporto d'Europa, con un punteggio di 4,3. Ha subito un leggero calo di reputazione rispetto al primo posto del 2022 e al secondo posto del 2023. Seguono l'aeroporto di Praga e quello di Zurigo.

Venendo invece agli aeroporti che chiudono la classifica: quello di Manchester è stato classificato come il terzo peggior aeroporto d'Europa, mentre l"aeroporto di Bordeaux-Mérignac ha visto un leggero miglioramento, passando dall'85esimo all'84 esimo posto. L'aeroporto internazionale di Heraklion è stato nominato il peggior aeroporto d'Europa, che non soddisfa le aspettative dei viaggiatori e non viene incontro alle loro necessità.

Gli aeroporti italiani in classifica

L'aeroporto italiano che si è meglio posizionato è il Leonardo da Vinci di Fiumicino, al 14esimo posto. Bisogna scendere fino al 48esimo posto per trovarne un altro: è l'aeroporto di Milano Malpensa. Seguono quello di Bergamo al 49esimo posto, quello di Venezia al 53esimo posto, l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo al 65esimo posto e infine quello di Ciampino è l'ultimo, al 71esimo posto.

I 15 migliori aeroporti d'Europa

Istanbul Airport, Istanbul, Turchia Francisco de Sá Carneiro Airport, Porto, Portogallo Athens International Airport, Atene, Grecia Václav Havel Airport Prague, Praga, Rep. Ceca Zurich Airport, Zurigo, Svizzera Alicante International Airport, Alicante, Spagna Oslo Airport, Gardermoen, Oslo, Norvegia Helsinki Airport, Helsinki, Finlandia Malta International Airport, Malta, Malta Airport Thessaloniki ‘Makedonia’, Thessaloniki, Grecia Fuerteventura Airport, Fuerteventura, Spagna Riga International Airport, Riga, Lettonia Airport Bergen, Flesland, Bergen, Norvegia Airport Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma, Italia Vienna International Airport, Vienna, Austria

I 5 peggiori aeroporti d'Europa

Aeroporto di Heraklion, Creta, Grecia

Aeroporto di Bordeaux-Merignac, Francia

Aeroporto di Manchester, Regno Unito

Aeroporto Internazionale di Berlino Willy-Brandt, Germania

Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud, Belgio