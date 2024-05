Quali sono le migliori capitali europee da visitare nel 2024: in top 10 una città italiana

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Lisbona (Portogallo)

Per il turismo sono stati anni difficili: la pandemia ha causati notevoli danni al settore. Ma il 2024 sembra che sarà l'anno della svolta. Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) proprio quest'anno il turismo internazionale dovrebbe crescere del 2% in più rispetto ai livelli del 2019, superando quindi i numeri pre pandemia. La crescita dovrebbe interessare soprattutto Europa, secondo i dati della European Travel Commission (ETC): il 75% di coloro che desiderano viaggiare sembra che lo faranno proprio verso i Paesi europei. Un nuovo studio di VisaGuide.World ha esaminato quali capitali offrono la migliore esperienza ai visitatori, sulla base di fattori di diversi fatotri come cordialità, sicurezza e convenienza. Nel complesso, stando ai dati raccolti, l'Europa sta diventando più costosa, meno sicura e meno amichevole da visitare.

Le capitali nella top ten

Lisbona è la migliore capitale europea per i turisti quest'anno, seguita sul podio da Amsterdam (al primo posto nel 2023) e Praga. Berlino e Vienna non rientrano più nella top ten, in cui sono invece entrate Varsavia e Berna rispettivamente al quarto e nono posto. Nello specifico quest'ultima è risultata essere, tra tutte, la città più sicura. In questa categoria ha ottenuto un buon punteggio anche Londra, piazzatasi al settimo posto.

Amsterdam (Olanda)

Per quanto riguarda il budget settimanale richiesto, la città più economica tra le dieci è Prata (365 euro) mentre la più costosa è proprio Berna (dove il prezzo sale a 725 euro). In classifica anche la Spagna con Madrid (al quinto posto) e la Croazia con Zagabria (al sesto posto). Parigi, la città dell'amore, chiude la top ten. La capitale francese è peggiorata, rispetto al 2023, sul fronte della sicurezza: è tra le città meno sicure. Anche sul fronte economico la situazione è peggiorata: quest'anno per visitare la città serviranno 150 euro in più a settimana rispetto al 2023 (640 euro, rispetto ai 490 euro dello scorso anno).

Praga (Repubblica Ceca)

Roma è in classifica

La capitale d'Italia è nella top ten delle migliori capitali europee da visitare nel 2024. È all'ottavo posto della classifica. Le cose l'anno scorso erano andate meglio, perché era riuscita a entrare tra le prime 5 posizioni. Stavolta sono peggiorati i punteggi relativi alla sicurezza, alla cordialità e anche alla convenienza economica: serve un budget settimanale medio di 505 euro.

Roma (Italia)

La classifica delle migliori capitali europee del 2024

Lisbona, Portogallo Amsterdam, Olanda Praga, Repubblica Ceca Varsavia , Polonia Madrid , Spagna Zagabria , Croazia Londra , Regno Unito Roma , Italia Berna , Svizzera Parigi , Francia