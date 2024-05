video suggerito

I migliori paesi turistici del 2024: l’Italia è tra i primi 10 Quali sono i migliori paesi turistici al mondo del 2024? A rivelarlo è stato il World Economic Forum: ecco la classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quali sono i migliori paesi turistici al mondo del 2024? A rivelarlo è stato il World Economic Forum, che di recente ha stilato una classifica delle nazioni meglio attrezzate per accogliere i turisti internazionali. I criteri presi in considerazione sono stati moltissimi, dalle infrastrutture alle risorse naturali, fino ad arrivare alla sostenibilità, ai prezzi competitivi, all'attività degli hotel e alle compagnie aeree di bandiera. I risultati finali sono stati chiari: a dominare sono gli stati europei, anche se ad aggiudicarsi il primo gradino del podio sono stati gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti sono il miglior paese turistico al mondo

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un importante traguardo: secondo il World Economic Forun sono il ​​miglior paese al mondo per viaggi e turismo del 2024. Parchi nazionali, metropoli, spiagge, infrastrutture impeccabili e collegamenti perfetti: complice l'enorme varietà di offerta, si sono rivelati un vero e proprio "paradiso" per i viaggiatori internazionali.

Stati Uniti

L'unica loro pecca? Registrano una leggera carenza di manodopera nel settore turistico, visto che durante la pandemia molti hanno abbandonato il loro lavoro in questo campo. In classifica non c'è nessun altro stato americano, solo il Canada si è posizionato di poco al di fuori della top 10 con un 11esimo posto.

Leggi anche Quali sono le migliori capitali europee da visitare nel 2024: in top 10 una città italiana

Spagna

Gli altri stati in classifica

Ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio è stata la Spagna, apprezzata soprattutto per i suoi collegamenti ferroviari ma spesso vittima dell'overtourism (a Barcellona, ad esempio, le navi da crociera non possono essere ormeggiate nel centro città), mentre il terzo posto è andato al Giappone, letteralmente rinato dopo la riapertura post-pandemia.

Giappone

A seguire nella lista ci sono la Francia, l'Australia, la Germania, il Regno Unito e la Cina. L'Italia si è aggiudicata il nono posto, ritrovandosi a dover prendere dei provvedimenti per bilanciare il mercato turistico con le esigenze dei cittadini (a Venezia è stata introdotto un ticket di ingresso, mentre gli hotel dell'Alto Adige hanno limitato il numero degli ospiti).

Italia

A chiudere la lista c'è la Svizzera, apprezzata per il suo ordine e per i suoi meravigliosi paesaggi alpini. In quanti sceglieranno una di queste destinazioni per il loro prossimo viaggio?

Svizzera