Migliori spray solari per capelli: i 10 più efficaci dell’estate 2024 per proteggere i capelli dal sole La protezione solare per i capelli è un prodotto indispensabile per proteggere capelli, cute e cuoio capelluto dai raggi solari e dall’acqua di mare e piscina. In commercio se ne trovano diversi tipi, in base a vari tipi di capelli ed esigenze: vediamo insieme quali sono i migliori 10. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 10:

Quando si va in vacanza, sia al mare sia in montagna, è importante proteggersi dai raggi del sole; questo vale non solo per la pelle, ma anche per i capelli e per il cuoio capelluto. Gli spray solari per capelli sono studiati proprio per questo: arricchiti con filtri UV, oli ed estratti naturali, formano sui capelli una guaina protettiva che li scherma dai raggi solari, dalla salsedine e dal cloro della piscina, prevenendo che si scoloriscano e si secchino.

In commercio esistono diversi tipi di spray solari per capelli, alcuni con formula oleosa, altri con texture fluida. Gli oli per capelli spray sono ottimi per chi ha i capelli molto secchi e crespi, mentre i gli spray solari fluidi sono adatti a chi li vuole proteggere e nutrire, ma senza appesantirli. Qualunque sia la protezione per capelli scelta è importante che sia senza siliconi, ovvero privo di sostanze che potrebbero rovinarli.

Come si usa lo spray solare per capelli

Per la massima efficacia, gli spray con protezione solare per capelli vanno applicati prima di esporsi al sole e più volte durante la giornata, soprattutto dopo il bagno, proprio come i solari per la pelle. Alcuni prodotti possono essere usati anche dopo lo shampoo, prima di asciugare i capelli, per nutrirli in profondità. Seguendo queste semplici regole, alla fine dell'estate avrete capelli sani, forti e lucenti e non sarete costrette a tagliarli!

Per utilizzare correttamente uno spray solare per capelli occorre eseguire pochi e semplici passaggi.

Leggere le modalità di utilizzo riportate nelle istruzioni. Non esagerare con la quantità di prodotto da applicare sui capelli perché ne occorre poco per ottenere i risultati desiderati. Applicare lo spray principalmente sulle punte, sulle lunghezze e sul cuoio, vaporizzandolo per bene, quando i capelli sono ancora umidi o asciutti. Distribuire bene il prodotto sulle zone interessate utilizzando un pettine a denti larghi.

Lo spray per i capelli va applicato tutti i giorni, d'estate, per proteggersi costantemente dai raggi UV: proprio come le creme solari, bisognerebbe applicarlo sui capelli una ventina di minuti prima dell'esposizione al sole, e poi dopo ogni volta che si fa il bagno, e in generale più volte al giorno, proprio come fareste con una normale crema solare. Inoltre, se si è soliti trascorrere molto tempo all'aria aperta, è bene applicare gli spray per capelli anche nelle altre stagioni, per una protezione costante per i nostri capelli e, soprattutto, per il cuoio capelluto e la cute.

Per aiutarvi a scegliere lo spray più adatto alla vostra chioma, abbiamo selezionato i migliori spray solari per capelli del momento, scegliendoli in base alla tipologia di prodotto (oli spray, prodotti fluidi, naturali, latti detergenti e altri), ai vari tipi di cuoio capelluto, selezionando tra le migliori marche in commercio.

1. Tigi Bed Head Some Like It Hot

Il migliore spray protettivo ad alta resistenza

La protezione solare spray con resistenza fino a 230° Tigi Bed Head Some Like It Hot protegge i capelli dai raggi del sole e dall'umidità, li rende morbidi, ripara i danni fatti dal calore e mantiene il colore acceso e luminoso. Va applicato uniformemente sui capelli umidi, concentrandosi in particolare sulle punte. Ha una formula molto leggera, che non appesantisce.

2. Collistar Olio Spray Capelli

La migliore protezione solare ad olio per capelli

Questo olio spray solare per capelli di Collistar contiene filtri solari che avvolgono i capelli in una guaina protettiva, proteggendone il colore e la struttura. È perfetto per i capelli colorati e trattati, ma può essere usato anche su quelli al naturale. Idrata e rende lucida la chioma, senza ungerla né appesantirla.

3. Boreal Spray

Lo spray protettivo per capelli e cuoio capelluto al cocco

Se cercate un prodotto naturale, vi consigliamo l'olio di cocco spray di Boreal, arricchito con olio di semi d'uva, un potente antiossidante, e olio di jojoba, che nutre e protegge i capelli dai raggi UV e dalla salsedine. L'olio di cocco è ottimo non solo per i capelli, ma anche per il cuoio capelluto e per la pelle, perché ha proprietà antibatteriche e antifungine, previene la formazione di forfora, eczemi e acne. In più, ha un profumo paradisiaco!

4. Kemon Actyva

Lo spray protettivo con aloe vera facile da applicare

Lo spray protettivo per capelli Actyva di Kemon contiene aloe vera ed estratti naturali, ingredienti che aiutano a proteggere la vostra chioma prima e dopo l'esposizione al sole. Si applica facilmente, non unge e non crea nodi. Ha una profumazione delicata e piacevole. Il flacone contiene 125 ml di prodotto. Può essere utilizzato più volte al giorno; affinché sia efficace, si consiglia di stenderlo bene sulle lunghezze e massaggiare delicatamente le punte.

5. Kérastase Soleil Huile Sirène

La migliore protezione per capelli crespi

Lo spray solare per capelli Kérastase Soleil Huile Sirène è pensato per i capelli colorati e trattati. Contiene una protezione solare che previene la degradazione del colore, oli minerali anti crespo e speciali polimeri che donano una luminosità a lunga durata. Va applicato su capelli umidi o asciutti, prima, durante e dopo l'esposizione al sole.

6. Davines Hair Milk

Il migliore latte protettore solare per capelli lisci

Lo spray solare per capelli Davines SU Hair Milk è un latte protettivo senza risciacquo con filtri UV ed estratti naturali di mimosa, camelia e mela. Ha una formula molto leggera, che non appesantisce i capelli, ma li districa e li idrata, lasciandoli morbidi e lucenti. Può essere usato sia durante l'esposizione solare, sui capelli asciutti o bagnati, sia dopo lo shampoo, come conditioner.

7. René Furterer Sun Protective Summer Fluid

La migliore protezione solare con protezione 50

Il René Furterer Summer Fluid è un fluido spray solare con Keratin Protection Factor (KPF) 50+, che protegge la cheratina dei capelli dai danni dei raggi UV. La sua formula leggera senza siliconi nutre i capelli in profondità, senza appesantirli. È resistente all'acqua e può essere usato anche dopo lo shampoo, senza risciacquo.

8. L'Oreal Professionnel Balsami

La protezione solare per capelli che non unge

Se cercate un prodotto professionale, che garantisca un risultato impeccabile e si prenda cura dei capelli fino in fondo, nutrendoli dalla radice alla punta, senza ungerlo, allora potrebbe fare al caso vostro L'Oréal Professionnel Serie Expert Solar Sublime, venduto sia in versione spray che in versione maschera da applicare. Ha una formula naturale e lascia sui capelli una piacevole fragranza al lime.

9. Conero Beauty Spray

Lo spray protettivo vegano per cute e capelli delicati

Se avete la cute delicata e utilizzate solo prodotti naturali e dermatologicamente testati, potrebbe fare al caso vostro lo spray protettivo per capelli di Conero Beauty, realizzato con formula vegan bio. Tra i suoi ingredienti ci sono paccasasso del conero, macadamia e rosmarino. Ha un fattore di protezione 30.

10. Biopoint

La protezione per capelli adatta a sole e mare

L'ultimo prodotto che vi presentiamo è lo spray per capelli di Biopoint, che è in grado di proteggere sia dai raggi uva e dai raggi uvb, sia dall'acqua di mare. Dopo averlo utilizzato, i capelli risulteranno morbidi, lisci e setosi. Lo trovate in commercio ad un prezzo modico, che nulla toglie alla sua qualità e alla sua efficacia.

Come scegliere il miglior spray solare per capelli

Per scegliere il migliore spray solare per capelli occorre tenere in considerazione le tipologie disponibili in base al proprio tipo di capelli e agli ingredienti con cui queste protezioni vengono realizzate.

Tipologie di protezioni solari per capelli

Come abbiamo detto, esistono due principali tipologie di questo prodotto: quelli oleosi e quelli fluidi.

Gli oli solari spray per capelli sono adatti ai capelli ricci, colorati, trattati e/o molto secchi e crespi. Formano una sorta di pellicola attorno ai capelli, proteggendoli dall'azione nociva dei raggi solari, della salsedine e del cloro. Inoltre, disciplinano la chioma e la rendono morbida e lucente.

Gli spray solari per capelli fluidi hanno invece una texture che ricorda quella di un latte idratante per la pelle. Nutrono e idratano il capello in profondità, senza ungerlo né appesantirlo. Per questo sono consigliati soprattutto a chi ha i capelli sottili e lisci. Alcuni prodotti possono essere usati anche dopo lo shampoo, prima dell'asciugatura, per nutrire i capelli durante tutto il periodo estivo.

Per i capelli trattati e molto secchi, gli oli solari spray sono la scelta migliore, perché li nutrono e li proteggono con una guaina protettiva. Per i capelli naturali e per quelli fini che tendono ad appesantirsi, invece, è meglio scegliere dei fluidi solari spray.

Gli ingredienti all'interno delle protezioni solari per capelli

Come abbiamo visto, le protezioni solari per capelli sono quasi tutte in formato spray, molto facili da applicare. Solitamente, questi prodotti hanno una texture molto leggera, che lasciano i capelli molto leggeri e lucenti, senza ungere troppo, con una profumazione delicata e molto gradevole.

Per quanto riguarda gli ingredienti da ricercare nelle etichette e nella composizione del prodotto sono:

oli naturali come l'olio di cocco o l'olio di argan, che hanno un effetto idratante , per rendere i capelli morbidi e setosi , una funzione utile quando si passa molto tempo al sole o facendo il bagno in mare e in piscina;

come l'olio di cocco o l'olio di argan, che hanno un effetto , per rendere i capelli , una funzione utile quando si passa molto tempo al sole o facendo il bagno in mare e in piscina; ingredienti ricchi di proteine, per nutrire i capelli e rinforzarli durante i mesi più caldi quando potrebbero sfibrarsi e spezzarsi, o rovinarsi sotto il sole e con l'acqua di mare.

