Le migliori città da visitare nel 2024: nella classifica c’è anche una meta italiana La top 10 delle città da visitare nel 2024 contiene poche sorprese e molte certezze: tra le mete stilate dalla rivista Time Out ne troviamo anche una italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

New York

Se ancora non avete programmato le vacanze, potrebbe esservi d'aiuto la classifica delle migliori città da vedere nel 2024 redatta dalla rivista britannica Time Out. Il magazine del Regno Unito si occupa di viaggi dal 1968, anno della sua prima pubblicazione ed è un vero punto di riferimento nel settore travel. Dopo un'attenta ricerca, i redattori hanno definito quali sono le mete must see nel 2024. Per coloro che, invece, cercano un'ispirazione più di nicchia, CNN Travel ha stilato una classifica perfetta per programmare il prossimo viaggio.

Quali città visitare nel 2024

Poche sorprese nella classifica di Time Out che mette al primo posto delle città da visitare quest'anno New York. La Grande Mela, anche grazie a tutto l'immaginario di film e tv, è una delle mete da visitare almeno una volta nella vita. Le altre destinazioni, che la rivista inserisce nell'elenco per fornire spunti e idee. Le sorprese arrivano quando scendiamo gli altri due gradini del podio, visto che al secondo e terzo posto troviamo Città del Capo e Berlino. La capitale del Sud Africa coniuga mare, paesaggio e montagna, senza menzionare l'offerta culturale, soprattutto in estate, tra locali e teatri sul mare. Ci sono lati negativi, però, come i prezzi piuttosto alti che rendono molti servizi inaccessibili. Berlino è menzionata nella classica per via della sua vita notturna eterogenea, famosa in tutto il mondo per i suoi club, le sue discoteche e un'imponente scena underground.

La Porta di Brandeburgo

Una meta italiana tra le città da visitare nel 2024

Scesi dal podio, tra le città da visitare quest'anno troviamo Londra, celebre per i suoi pub, tipicamente british, e per le moltissimi attrazioni culturali gratuite, come la National Gallery e le altre. Al quinto posto c'è Madrid, simbolo della brulicante vita spagnola: altre mete europee sono Liverpool, forse una delle città che non ti aspetteresti, e Porto, scelta da Time Out come un'alternativa alle tradizionali mete romantiche. Non può mancare una meta italiana in questa top 10: tra le dieci città da visitare, infatti, la rivista inserisce Roma, che non ha certo bisogno di spiegazioni. Per coloro che, invece, progettano di varcare i confini europei, la classifica include Città del Messico e Tokyo come città da visitare in America e in Asia.

Roma

La classifica completa

1. New York, Stati Uniti

2. Cape Town, Sud Africa

3. Berlino, Germania

4. Londra, Regno Unito

5. Madrid, Spagna

6. Città del Messico, Messico

7. Liverpool, Regno Unito

8. Tokyo, Giappone

9. Roma, Italia

10. Porto, Portogallo