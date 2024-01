Quali sono le mete migliori per viaggiare nel 2024 Il turismo internazionale è tornato ai livelli pre-pandemici e se tra i buoni proposti per il nuovo anno c’è quello di vedere il mondo, questo sono le destinazioni da prendere in considerazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Le coste dell'Albania

Il 2023 ha visto un incremento del turismo internazionale, che ha quasi raggiunto i livelli pre-pandemici. Le persone tornano a viaggiare, a voler visitare località lontane e sconosciute e scoprire nuove culture. Visto il boom di spostamenti che è esploso lo scorso anno CNN Travel ha redatto una lista di mete da considerare per pianificare le vacanze del 2024.

Dall'isola indonesiana di Suba alla costa turca sul Mar Nero

Perfetto che chi cerca una destinazione balneare che dia priorità alla consapevolezza della comunità e alla sostenibilità. Villaggi isolati e foreste incontaminate, Sumba è l'alternativa perfetta alla folla di Bali, che dista solo un'ora di volo. Sumba ha una superficie di oltre 10.000 chilometri quadrati, il doppio di Bali. Tra le opzioni meno note sul mediterraneo c'è la regione turca sul Mar Nero, conosciuta anche come Karadeniz. La zona offre un lato molto diverso del paese: meno turistica e con un clima più fresco e umido che regala paesaggi verdeggianti e delizioso tè nero, la regione ha città e villaggi storici, oltre che incantevoli spiagge.

Amasra, città turca sul Mar Nero

Dalla capitale europea della cultura in Estonia alla pista ciclabile nei Balcani

Per chi preferisce i paesi nordici c'è Tartu, in Estonia, nominata Capitale europea della cultura per il 2024. Rinomata come il centro intellettuale del Paese, è la sede della sua più antica università; uno dei luoghi più celebri di questa città, infatti, è la statua di due studenti stretti in un abbraccio appassionato. La città vecchia è il luogo perfetto dove alloggiare, appena a nord del centro città, sulle rive del fiume Emajõgi, ma merita una visita anche Supilinn ("Città della zuppa"). Scendendo più a sud dell'Europa, invece, si incontra la pista ciclabile Trans Dinarica, che collega tutti gli otto paese dei Balcani occidentali. Un percorso di 100 tappe che verrà inaugurato nel 2014 e che si estende per 4mila chilometri attraversando strade asfaltate e sentieri forestali. I ciclisti possono godersi le coste dell'Albania e della Croazia, i parchi nazionali del Kosovo, le montagne del Montenegro, i boschi rigogliosi e i fiumi della Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e Serbia.

Tartu in Estonia

Gli Stati Uniti, da Nord a Sud

Anche il Paese a stelle e strisce è una meta interessante da esplorare. In particolare CNN Travel consiglia di visitare il lago Michigan, nell'omonimo Stato, caratterizzato da pittoreschi paesi. La Florida, invece, offre oltre mille sorgenti d'acqua dolce sparse tra la parte settentrionale e centrale della regione. Piscine naturali, incontaminate dalle temperature stabili e la visibilità perfetta per lo snorkeling e le immersioni. La piscina naturale di Krause Springs a Spicewood attira anche farfalle oltre ai visitatori.

Le coste del lago Michigan

I paesaggi caraibici: tra Culebra a Porto Rico e Panama

Per chi vuole godersi paesaggi caraibici Porto Rico è un'ottima scelta, ma se si vuole addentrarsi in una località più isolata si può optare per Culebra, a circa 32 chilometri al al largo della costa orientale dell'isola e lontano dalla rumorosa e intensa vita notturna di San Juan, oasi naturale perfetta per le escursioni, lo snorkeling e le immersioni subacquee. Anche Panama può essere una valida alternativa: tra una capitale vivace, con un centro storico classificato come patrimonio mondiale dell'UNESCO e una dozzina di parchi nazionali.

La fortezza di Portobelo a Panama

Da Tainan (Taiwan) alle isole al largo di Singapore fino alla patria di Squid Game

Tainan festeggia i suoi 400 anni nel 2024 ed è diventata negli ultimi anni una delle città più visitate di Taiwan. Considerata la capitale dello street food è amata per le sue zuppe di manzo e le omelette di ostriche, i paesaggi naturali, i tramonti panoramici sulle saline, i vecchi templi colorati e i nuovi fantastici musei. Un altro viaggio interessante è quello nelle isole al largo di Singapore, sviluppate dalla città-stato per ospitare parchi marini. Per chi, invece, vuole visitare la patria di Squid Game, che tornerà su Netflix con una nuova stagione, può addentrarsi in Corea del Sud.

Le strade di Tainan

La mia Africa: Marocco e Angola

La le tappe del 2024 non può mancare il Marocco, amato per il suo paesaggio variegato e la sua suggestiva architettura. Sposandosi dalle città famose come Marrakech, Rabat e Fes, si possono trovare luoghi meno affollati e altrettanto attraenti come Tétouan e la storica Meknes, che è tra i nove siti del paese patrimonio mondiale dell'UNESCO. Spostandosi a sud del continente africano, invece si può trova l'Angola, che ha di recente introdotto il viso elettronico con approvazione rapida. Un Paese che offre scenari spettacolari, tra le sue città Lubango è caratterizzata da un'architettura coloniale portoghese dove spicca un'imponente statua del Cristo Re in stile Rio in cima alla collina e l'accesso al Tundavala Gap.

Meknes in Marocco

Tra Albania e Macedonia greca

Sulla costa adriatica tra Grecia e Montenegro, l'Albania è diventata una delle mete più in voga del 2023. Il 2024 vede l'apertura di un nuovo aeroporto a Valona, ​​sulla costa, che renderà più facili gli spostamenti. Ma in questo Paese c'è molto di più oltre alla sua costa. Il paese ha una ricca cultura, inclusa la storia cristiana e musulmana, con centri storici in città come Berat e Gjirokastër, nonché paesaggi montani sbalorditivi (Theth è la più popolare). Spostandosi più a est, invece, si può visitare la terra di Alessandro Magno, la Macedonia. Nella città di Veria si possono trovare resti bizantini.

Chiesa santa di Anargyroi a Veria

America Latina: dal Messico alla punta più a sud del Cile

La penisola dello Yucatán è conosciuta soprattutto per le sue spiagge tropicali, ma l'entroterra riserva una sorpresa urbanistica. Merida è una città unica che mixa l'eredità maya a quella coloniale. Per le fughe nelle vicinanze, c'è la spiaggia di Progreso (a meno di un'ora di distanza), le affascinanti rovine Maya e le grotte acquatiche sotterranee chiamate cenotes. Il Cile è uno stato che si estende per 2700 miglia na Nord a Sud, offrendo una vasta diversità di paesaggi. Un Paese da percorrere senza perdersi nulla.

Monumento di Merda