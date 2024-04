video suggerito

La top 10 delle migliori città europee da vivere e visitare, due sono italiane Un’analisi che prende in considerazione le possibilità di istruzione e lavoro, oltre che l’attrattiva turistica ha individato quali siano le dieci migliori destinazione nel Continente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Londra

Una classifica ha rivelato quali siano le migliori città d'Europa, sia da vivere che da visitare. La lista annuale valuta le destinazioni in termini di vivibilità e prosperità, prendendo in considerazione le recensioni fatte su Tripadvisor dai turisti e le opportunità di istruzione e lavoro. Il rapporto di Resonance Consultancy ha esaminato le città con una popolazione di più di 500 mila abitanti, identificando i migliori luoghi dove vivere o dove fare un viaggio in Europa. Ecco la top 10.

Milano

10. Milano, Italia

Al decimo posto si trova la capitale della moda, principale attrazione della città. Il capoluogo meneghino attrae chi ama il lusso e le cose belle, ma è anche una delle città più ricche d'Italia, essendo il suo epicentro finanziario. Nel 2026 ospiterà i Giochi Olimpici Invernali che ne incrementeranno notevolmente il turismo.

Istanbul

9. Istanbul, Turchia

In questa città la cultura europea e quella araba si incontrano. Qui convive l'eredità bizantina con quella ottomana in un luogo ricco di storia. Il Paese ha investito molto nel rinnovamento dei siti archeologici oltre che nei mezzi di trasporto turistici. Una città che ha come punto di forza il costo della vita, invidiabilmente basso rispetto al resto d'Europa, ma il prezzo degli immobili sta aumentando.

Amsterdam

8. Amsterdam, Paesi Bassi

La capitale dei Paesi Bassi sta cercando di dare una nuova immagine di sé dopo essere stata per anni meta di divertimento e spensieratezza. Dal 2023, infatti, non è più possibile fumare cannabis in pubblico ed è stata messa in atto una campagna per scoraggiare il turismo chiassoso. La città ha molto altro da offrire: musei, scorci poetici e suggestivi e lunghe piste ciclabili.

Barcellona

7. Barcellona, Spagna

Il clima e l'architettura attirano persone da tutto il mondo, si prevede che entro fine anno il numero di turisti tornerà ai livelli pre-pandemici, che si attestavano a 12 milioni. Inoltre, la sua famosa chiesa, la Sagrada Familia di Gaudì verrà completata dopo quasi un secolo e mezzo. Per quanto riguarda la vivibilità, Barcellona sta vivendo una crisi di alloggi che inasprirà le regole per quanto riguarda gli affitti per le vacanze, con l'obiettivo di renderli disponibili per i residenti.

Praga

6. Praga, Repubblica Ceca

Nel 2024 la città ceca ha approfittato del centenario dalla morte di Franz Kafka per organizzare tour letterari e mostre. Tra le attrazioni turistiche anche la Beer Spa che permette ai visitatori di immergersi in una vasca idromassaggio di estratti di birra ottimi per la pelle. Per quanto riguarda la vivibilità, la città pensa anche ai residenti a cui è garantito il libero accesso a musei e attività culturali del luogo.

Madrid

5. Madrid, Spagna

Con un vivace panorama culturale, la capitale spagnola si classifica subito dopo Barcellona in termini di ristorazione e lo Stato sta investendo molto sulla città, in particolare per quanto riguarda la pianificazione urbana e gli spazi verdi. È in corso il più grande progetto di rigenerazione urbana in Europa: Madrid Nuevo Norte, che permetterà di rivitalizzare il distretto ferroviario settentrionale sottoutilizzato della città.

Roma

4. Roma, Italia

La città è seconda solo a Londra in termini di recensioni positive globali su Tripadvisor. Il report invece ne mette i risalto i parchi e le vie ancora poco note.

Berlino

3. Berlino, Germania

La capitale tedesca è considerata un paradiso che accoglie persone di ogni provenienza e per questo motivo è ancora più ricca. Attira visitatori anche grazie al sua vasta offerta di musei e offerte culturali. A giugno ospiterà anche EURO 2024 e nell'Olympiastadion si giocheranno le partite del primo grande torneo di calcio del paese dai tempi della Coppa del Mondo FIFA 2006.

Parigi

2. Parigi, Francia

Al primo posto per attrazioni e monumenti, quest'estate vedrà un incremento degli eventi grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici. L'evento ha apportato benefici anche ai residenti che possono godere degli investimenti messi in atto per l'occasione, come un miglioramento della vita all'aperto e l'incremento delle piste ciclabili.

Londra

1. Londra, Regno Unito

Al primo posto per il secondo anno consecutivo si trova la capitale britannica, battendo le "colleghe" grazie alla sua offerta per turisti e studenti. Nonostante la Brexit e altre sfide, Londra continua a essere un importante centro commerciale, attirando investimenti globali. I turisti continuano a inondare la città, che si è classificata al terzo posto a livello globale per la spesa dei viaggiatori internazionali.