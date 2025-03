video suggerito

Quali sono gli aeroporti europei più scomodi e lontani dal centro città State organizzando un viaggio in Europa e volete pianificarne tutti i dettagli? Fareste bene a calcolare la distanza dell’aeroporto dal centro: ecco quali sono quelli più scomodi del continente. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'aereo è ormai diventato il mezzo di trasporto più amato dai turisti internazionali e ogni anno sono milioni coloro che partono alla volta di mete più o meno lontane ed esotiche. Complici i prezzi stracciati proposti dalle compagnie low-cost, nella maggior parte dei casi bastano poche decine di euro per raggiungere l'altra parte del mondo, l'unico piccolo inconveniente? Spesso si dimentica di controllare la distanza tra aeroporto e centro città, dettaglio che a volte potrebbe decisamente rallentare la "tabella di marcia" prevista nel viaggio. Ecco quali sono gli aeroporti d'Europa più "scomodi" da questo punto di vista.

Qual è l'aeroporto più scomodo d'Europa

Sui social è possibile trovare ogni tipo di tutorial e di consiglio, soprattutto in fatto di viaggi. È proprio sull'account di Jade Beaty che di recente è stato postato un video che rivela quali sono gli aeroporti europei più scomodi e lontani dal centro città. La classifica è stata stilata in base all'esperienza personale dell'influencer ma, stando ai dati che si possono raccogliere anche su Google Maps, risultano essere particolarmente veritieri. Al conquistare il primo posto in lista è stato l'aeroporto di Paris Vatry, distante ben 215 km dal centro della capitale. Per raggiungere i luoghi iconici, dalla Tour Eiffel al Museo Louvre, occorrono infatti ben 2,17 ore di passeggiata in auto o in bus.

La top 4 degli aeroporti europei più distanti dal centro

A seguire nella classifica degli aeroporti più scomodi d'Europa ci sono quello di Francoforte, distante 126 km dalla città (e addirittura più vicino al Lussemburgo rispetto alle stradine del centro), e quello di Oslo, dove per raggiungere le zone centrali occorre percorrere 120 km. A chiudere la lista c'è l'aeroporto di Monaco di Baviera che, nonostante venga chiamato Munich West, è stato costruito a 115 km dalla città. Insomma, a quanto pare la prossima volta che vi ritroverete a pianificare un viaggio, fareste bene a informarvi sulla distanza dell'aeroporto dal centro: in molti casi dovrete posticipare ogni tipo di attività di almeno un'ora rispetto all'ora dell'atterraggio.