I paesi migliori e peggiori da visitare in Europa: l’Italia è al primo posto secondo l’esperto

A cura di Valeria Paglionico

Volete organizzare un viaggio in Europa ma non sapete quale paese scegliere? Potete prendere ispirazione dai travel influencer che spopolano sui social. Con video e reel mostrano le location in giro per il mondo visitate, stilando la loro personale classifica delle migliori e delle peggiori. È il caso, ad esempio, di Jannis M, un famoso utente di TikTok di origini tedesche diventato famoso per aver visitato ben 44 paesi europei, il risultato? A suo avviso l'Italia è al primo posto tra le mete turistiche più belle del continente, mentre la Bulgaria andrebbe evitata.

La lista dei paesi migliori da visitare in Europa

Al primo posto della classifica che Jannis M ha dedicato ai paesi d'Europa migliori da visitare c'è l'Italia, il motivo? È facile da raggiungere e offre panorami meravigliosi molto diversi tra loro, dalle montagne delle Dolomiti alle campagne toscane, fino ad arrivare al mare siciliano. Come se non bastasse, a suo avviso il cibo italiano è il più buono al mondo. L'unico "contro"? I prezzi non sono sempre convenienti. Da visitare assolutamente anche l'Islanda, il paese del fuoco e del ghiaccio dove si possono ammirare paesaggi unici e la spettacolare aurora boreale. Anche qui i prezzi non sono convenienti, anzi, tutto sembra essere "ridicolmente costoso". A chiudere la lista ci sono la Spagna, una meta conveniente, con una grande storia e una grande cultura (oltre che un'ottima offerta culinaria), e Cipro, definita una "perla nascosta" in cui si possono ammirare incredibili mix culturali.

Quali sono i paesi europei "evitabili"

I paesi che secondo Jannis possono essere evitati, invece, sono la Bulgaria e la Romania. Certo, ci tiene a sottolineare che ha visitato queste mete quando era solo un bambino, ma ancora oggi ricorda che quei luoghi non lo hanno impressionato. Al di là delle spiagge e di alcuni luoghi iconici, infatti, secondo lui c'è poco da vedere. Stessa cosa vale per la Moldavia e il Liechtenstein che, nonostante la meravigliosa cultura e l'ottimo cibo, hanno poco da offrire a livello di attrazioni. Le città più pericolose d'Europa secondo l'influencer? Barcellona, Marsiglia e Parigi: tra le loro stradine non ha potuto fare a meno di sentirsi insicuro.

