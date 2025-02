video suggerito

Le città europee più sottovalutate: la classifica dell’esperto di viaggi Volete organizzare un viaggio in Europa ma evitato le mete prese d’assalto dai turisti? Ecco quali sono le città sottovalutate ma decisamente splendide secondo il travel influencer. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trakai, Lituania

Organizzare un viaggio in Europa è la soluzione più semplice ed economica per concedersi qualche giorno di vacanza. Complici i voli a prezzi stracciati proposti dalle compagnie low-cost, è possibile raggiungere la location desiderata con pochi euro in due ore al massimo. Che si scelga un semplice weekend o che si approfitti delle ferie, non importa, sono diverse le città del "vecchio continente" che donano meravigliosi panorami ed esperienze uniche. Al di là delle solite capitali attualmente prese d'assalto dall'overtourism, esistono anche altri luoghi splendidi ma spesso sottovalutati: ecco quali sono secondo il travel influencer diventato virale sui social.

Le città europee da visitare

Si chiama Luke Hoogmoed (su Instagram @lukepatrickh), è olandese, ha 25 anni e nella vita fa il travel influencer. Come ha fatto ad accumulare quasi 400.ooo followers? Con i suoi viaggi in giro per il mondo, diventati spesso virali. Stando alla sua esperienza, esistono ben 10 destinazioni europee sottovalutate dove potersi concedere una vacanza lontani da folle eccessive e da "turistate".

Trencin, Slovacchia

Si trovano quasi tutte nell'Est Europa e rispondono alla perfezione agli standard di sicurezza, ospitalità e bellezza. La prima città che per lui è stata una rivelazione è Trencin, in Slovacchia, un villaggio da fiaba in cui poter passare due giorni tra relax e visite al castello.

Veliko Tarnovo, Bulgaria

Dove organizzare una gita di un giorno in Europa

A seguire c'è la capitale "storica" della Bulgaria, Veliko Tarnovo, meglio nota come la Città degli Zar" e perfetta per gli appassionati di storia. A chiudere la top 3 non può mancare Herceg Novi, in Montenegro, la cui fortezza è letteralmente stupenda.

Herceg Novi, Montenegro

La lista di Luke continua con "la città di pietra" Gjirokaster (Albania), Jajce in Bosnia ed Erzegovina, la cui principale attrazione è una gigantesca cascata, con Olomouc in Repubblica Ceca, considerata la perfetta alternativa a Praga (con tanto di orologio astronomico). Esztergom in Ungheria, Trakai in Lituania, Eze in Costa Azzurra, Chur in Svizzera: queste sono città assolutamente perfette per una gita di un giorno, magari quando si è stanchi del caos delle capitali dei diversi paesi.

Gjirokaster, Albania