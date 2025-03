video suggerito

5 mete europee economiche dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile Praga, Fuerteventura, Moldavia, Albania, Varsavia: ecco sei proposte per weekend o vacanze lunghe tra la domenica di Pasqua (20 aprile) e il 25 aprile.

A cura di Giusy Dente

Studiando il calendario del 2025 è possibile notare diverse combinazioni strategiche per poter approfittare di ponti lunghi. Un esempio è proprio nel mese di aprile, quando tra Pasqua e il 25 aprile si potranno avere ben 9 giorni liberi utilizzandone solo 3 di ferie. I ponti sono le situazioni ideali per concedersi un viaggio o una vacanza allontanandosi un po' di più, magari al di fuori dei confini nazionali o volgendo lo sguardo al di fuori dell'Europa. Il periodo si presta particolarmente alle fughe (lunghe e brevi), perché non è alta stagione, dunque tendenzialmente si possono trovare soluzioni convenienti e prezzi bassi. Chiaramente, dipende dalla meta scelta. Alcune destinazioni sono più economiche di altre in questo periodo tra domencia di Pasqua e la Festa della Liberazione, dunque meglio approfittarne.

Vacanza low cost in Moldavia per Pasqua e il ponte del 25 aprile

Il sito di comparazione prezzi HelloSafe ha analizzato 131 destinazione sparse in tutto mondo, per scoprire quelle che richiedono una spesa minore ai viaggiatori. Lo studio ha preso in esame tutti gli aspetti che solitamente i viaggiatori considerano, quando vogliono scegliere una destinazione all'insegna del risparmio: spese di alloggio, spese per il cibo, spese per spostarsi all'interno del Paese stesso (aereo, treno, autobus, altri mezzi pubblici o taxi), spese per attività varie sul posto. Non sono invece stati valutati i costi per arrivare a destinazione. Tra i Paesi europei, è stata segnalata la Moldavia, con una spesa giornaliera di 33 euro a persona. A questo, va aggiunto il prezzo del biglietto aereo andata e ritorno che, a seconda dell'aeroporto italiano di partenza, si aggira attorno ai 200 euro stando alle offerte attualmente segnalate su Skyscanner nel periodo compreso tra Pasqua e il 25 aprile.

Kishinev capitale della Moldavia

Un anticipo di sole in Albania per il ponte del 25 aprile

Questo è il periodo ideale per raggiungere a poco prezzo mete vicine all'Italia, ma dove le temperature sono già più alte. Superato il freddo di gennaio e prima di finire nella calca dei turisti che affollano le spiagge ad agosto, la primavera è il periodo ideale per andare in Albania. In bassa stagione è più facile godersi i paesaggi di questa terra in tutta tranquillità e scoprire l'ospitalità della gente del posto, che la frenesia di mesi come luglio e agosto rendono impossibili. L'overtourism sulle spiagge è un fattore che influisce negativamente sull'esperienza di viaggio. Adesso, invece, si può andare e tornare con poco più di 100 euro e assicurarsi una permanenza tranquilla nel periodo di riferimento. Tirana, la capitale albanese, è un buon compromesso tra cultura, relax e divertimento.

Ksamil, riviera albanese

A Fuerteventura è già estate ad aprile 2025

Fuerteventura è un'altra di quelle mete prese d'assalto d'estate: merito delle sue spiagge, delle tante possibilità di svago e divertimento che attirano persone di ogni età. Ma chi vuole godersi tutto questo senza dover fare i conti col sovraffollamento, e andando anche a risparmiare approfittando di prezzi più bassi rispetto a quelli di luglio e agosto, deve approfittarne ora.

Fuerteventura

Visitare Praga ad aprile 2025

Praga, la capitale della Repubblica Ceca, ha dalla sua parte un fascino intramontabile e fiabesco che si respira in ogni angolo. È famosa per i castelli, ma la permanenza durante un ponte lungo permette di esplorarla e conoscerla più a fondo, anche nelle attrazioni meno turistiche. Ci sono diversi posti insoliti da visitare: il muro di John Lennon, le sculture di David Černý disseminate in diversi punti della città, la strada più Stretta del Mondo, la Torre Panoramica di Petřín. Tenendo sotto controllo i voli e le offerte si può approfittare in particolare di low cost convenienti.

Praga

Un ponte lungo a Varsavia per Pasqua e 25 aprile

Varsavia è entrata nella classifica delle destinazioni più conveniente per vacanze low cost. Qui, secondo Compare The Market, i prezzi sono più che ragionevoli sotto ogni aspetto: i pasti, i trasporti, il costo della sistemazione alberghiera. Inoltre, buono a sapersi, i voli sono attualmente abbastanza convenienti e si può approfittare di qualche offerta low cost per ottimizzare ancora di più i costi. Castello Reale, Piazza del Mercato, Piazza Castello, i giardini sassoni, il Museo Nazionale: c'è tanto da ammirare per scoprire la storia di questa città, in passato soprannominata la "Parigi del Nord".

Varsavia