Feste e ponti nel 2025, il calendario e le date di giorni di vacanza e weekend lunghi Il 2025 sarà un anno con diversi ponti da sfruttare per poter organizzare viaggi e gite fuori porta senza utilizzare troppe giorni di ferie. Da Capodanno alle prossime festività natalizie, passando per il 1° maggio e il Ferragosto, ecco cosa ci aspetta.

A cura di Eleonora Panseri

L'anno nuovo non è ancora arrivato ma c'è già chi sta pensando a come e quando organizzare i prossimi viaggi. Il 2025 sarà un anno particolarmente ricco di festività e ponti da sfruttare per poter partire senza chiedere troppi giorni di ferie.

Infatti, sarà possibile ottenere circa 30 giorni di vacanza sfruttando bene le festività e i weekend che ci saranno nel 2025. Ad aprile, per esempio, la combinazione tra Pasqua e la Festa della Liberazione permetterà di avere ben 9 giorni liberi utilizzandone solo 3 di ferie.

L'anno si aprirà non solo con il Capodanno, il 1° gennaio, che nel 2025 cade di mercoledì, ma anche con l'Epifania, il 6 gennaio, che sarà un lunedì. Dopo la Pasqua e la Pasquetta, rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile, e la Festa del 25 aprile, a maggio e a giugno ci saranno due ponti interessanti: il 1° maggio sarà un giovedì, mentre il 2 giugno cadrà di lunedì.

Unendo queste festività al weekend si otterranno, in entrambi i casi, 4 giorni a cui eventualmente unire qualche feria per allungare il periodo. Il Ferragosto sarà un giovedì e, ancora una volta, sarà una bella occasione per organizzare una gita o un piccolo viaggio.

La Festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, che nel 2025 cadrà di lunedì, regalerà un altro weekend lungo a partire dal 6. Il periodo natalizio regalerà invece 5 giorni consecutivi prendendo solo il 24 e il 27 di ferie.

Il calendario completo di ponti e festività nel 2025

Capodanno: mercoledì 1 gennaio

mercoledì 1 gennaio Epifania: lunedì 6 gennaio

lunedì 6 gennaio Pasqua: domenica 20 aprile

domenica 20 aprile Pasquetta: lunedì 21 aprile

lunedì 21 aprile Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile

venerdì 25 aprile Festa dei Lavoratori: giovedì 1 maggio

giovedì 1 maggio Festa della Repubblica: lunedì 2 giugno

lunedì 2 giugno Ferragosto: venerdì 15 agosto

venerdì 15 agosto Ognissanti: sabato 1 novembre

sabato 1 novembre Immacolata: lunedì 8 dicembre

lunedì 8 dicembre Natale: giovedì 25 dicembre

giovedì 25 dicembre Santo Stefano: venerdì 26 dicembre