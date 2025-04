video suggerito

Previsioni traffico Pasqua e Pasquetta 2025: i giorni da bollino rosso e la situazione in autostrada Per Pasqua e Pasquetta 2025, circa 4,5 milioni di italiani si metteranno in viaggio. I giorni più critici per il traffico saranno venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21 aprile, con code verso località turistiche. Le partenze anticipate e la chiusura delle scuole intensificheranno i flussi, anche in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

A cura di Biagio Chiariello

Per Pasqua e Pasquetta 2025, che cadranno il 20 e 21 aprile, sono attesi circa 4,5 milioni di italiani in viaggio, secondo le stime dell'Anas. I giorni più critici per il traffico saranno sicuramente venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21, con possibili code verso le principali località di villeggiatura.

La chiusura delle scuole ha favorito infatti partenze anticipate e soggiorni prolungati, complice anche la vicinanza con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Va considerato anche l’arrivo di turisti stranieri, che potrebbe intensificare il traffico già nei giorni precedenti, soprattutto su strade e autostrade principali.

Traffico da giovedì 17 a sabato 19 aprile

I flussi di traffico verso le principali mete turistiche e le città d’arte potrebbero aumentare già dal pomeriggio di mercoledì 16 aprile, come riporta anche il comunicato della Polizia di Stato in coincidenza con la chiusura delle scuole, e mantenersi sostenuti fino a sabato. Un’ulteriore intensificazione è attesa tra il pomeriggio di giovedì 17 e le mattinate di venerdì 18 e sabato 19 aprile.

Secondo il calendario del traffico rilasciato dalla Polizia di Stato, per la giornata del 16 aprile la mattinata sarà tranquilla, mentre dal pomeriggio è previsto un bollino giallo. Il giorno dopo la situazione peggiora: per giovedì 17 aprile è stato diramato il bollino rosso (che indica traffico intenso con possibili criticità) nel pomeriggio, mentre al mattino sarà giallo. Con l'inizio del weekend, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti (+7,5 tonnellate) per varie fasce orarie. Venerdì 18 aprile bollino rosso al mattino, giallo al pomeriggio; stessa cosa per sabato 19 aprile.

Le previsioni del traffico di Pasqua 20 aprile

Per domenica 20 aprile, giorno della Santa Pasqua, si prevedono condizioni di traffico generalmente scorrevoli, anche se non si escludono rallentamenti e flussi intensi a livello locale, soprattutto dalla tarda mattinata in prossimità delle principali località turistiche e nei pressi dei centri urbani.

Secondo il comunicato di Viabilità Italia, la situazione per la mattinata dovrebbe essere tranquilla (bollino verde) mentre al pomeriggio è previsto traffico intenso (bollino giallo). Per tutta la giornata di Pasqua (dalle 9 alle 22) è inoltre attivo il blocco del traffico per i veicoli pesanti.

Bollino rosso per lunedì 21 aprile

Il Lunedì dell’Angelo, 21 aprile, quindi il giorno di Pasquetta, sarà caratterizzato dai consueti spostamenti legati alle gite fuoriporta, quando molte famiglie approfittano della giornata festiva per trascorrere del tempo all’aria aperta o raggiungere località turistiche e naturalistiche. Per la mattina è infatti stato diramato un bollino giallo.

A questi movimenti si aggiungerà il traffico generato dai primi rientri verso i centri urbani, soprattutto nel pomeriggio, con un conseguente incremento della circolazione sulle principali direttrici: quindi bollino rosso. Si prevedono livelli elevati di traffico anche nella mattinata di martedì 22 aprile, complice il rientro di chi ha approfittato del lungo fine settimana per una breve vacanza: mattinata con bollino rosso, giallo per il pomeriggio.

Quali sono gli itinerari più trafficati e i consigli per viaggiare

In vista delle festività di Pasqua e Pasquetta, le principali strade e autostrade che collegano le grandi città alle località turistiche saranno molto trafficate. Tra gli itinerari più congestionati, ci sono sicuramente l’A1 Milano–Napoli, che registra un intenso flusso di veicoli tra Milano, Bologna, Firenze e Roma, l’A14 Adriatica, che porta verso le coste romagnole e marchigiane, e l’A4 Torino–Trieste, soprattutto tra Milano e Venezia. Non mancheranno rallentamenti anche sulla A22 del Brennero, per chi si dirige verso le montagne, e sulla A12 Tirrenica, particolarmente trafficata verso la Liguria e la Toscana. A Roma, invece, saranno da monitorare il Raccordo anulare e le tangenziali.

Per chi ha in programma di mettersi in viaggio, è importante pianificare bene la partenza, cercando di evitare le ore di punta, come la mattina di sabato 19 aprile o il pomeriggio di lunedì 21, ove possibile. Inoltre, è sempre consigliabile fare un check-up dell’auto prima di partire, verificando gomme, freni e livelli dei liquidi.

Durante il viaggio, è fondamentale aggiornarsi in tempo reale sulle condizioni del traffico, utilizzando le app o i siti ufficiali come Autostrade per l’Italia.