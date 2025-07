video suggerito

Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend del 5 e 6 luglio, quando partire: bollini rossi e gialli

A cura di Eleonora Panseri

I bollini del traffico diffusi dalla Polizia di Stato per il weekend del 4, 5 e 6 luglio.

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno: bollini rossi e gialli per il primo weekend del mese che si preannuncia complicato per gli italiani che nei prossimi giorni partiranno per le ferie estive.

Sono previste mattinate da bollino giallo, mentre il bollino rosso viene segnalato per il pomeriggio di due dei tre giorni coinvolti, come si legge nel calendario diffuso dalla Polizia di Stato. Questo fine settimana sarà infatti quello delle prime partenze per le vacanze verso i luoghi di villeggiatura.

Situazione traffico su strade e autostrade domani venerdì 4 luglio

Il weekend inizierà con traffico intenso già a partire da venerdì 4 luglio: si segnala il bollino giallo per la prima parte della giornata. Invece, secondo le informazioni diffuse dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio la situazione traffico peggiorerà. Il bollino diventerà rosso, segnalando traffico intenso con possibili criticità.

Previsioni traffico sabato 5 e domenica 6 luglio: i bollini rossi

Anche sabato 5 e domenica 6 luglio il traffico sarà intenso nella prima parte della giornata, nel pomeriggio invece la situazione dovrebbe cambiare a seconda dei giorni.

Sabato 5 luglio il traffico dovrebbe rimanere da bollino giallo anche nella seconda parte della giornata, domenica 6 invece la situazione dovrebbe peggiorare con bollino rosso nel pomeriggio. Anche lunedì 7 luglio previsto traffico da bollino giallo al mattino.

Il calendario con i bollini del traffico diffusi dalla Polizia di Stato per il weekend del 4, 5 e 6 luglio.

Inoltre, sabato 5 e domenica 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00 e dalle 07.00 alle 22.00 sarà in vigore il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Come tenersi aggiornati sul traffico

Oltre a mettere in atto tutti gli accorgimenti utili prima di mettersi in viaggio e durante gli spostamenti, il consiglio è di seguire le notizie sempre aggiornate sul traffico disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.