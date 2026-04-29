Previsioni traffico ponte del 1 maggio 2026: allerta bollino rosso per venerdì e domenica

Con il ponte del 1 maggio che si conclude con il 3 maggio, è atteso un incremento dei flussi di traffico sulla rete stradale e autostradale nazionale. Tanti saranno gli italiani che si metteranno in viaggio su strade e autostrade della Penisola con la circolazione che si prevede sostenuta già a partire dal pomeriggio di giovedì 30 aprile. Ci attendono giorni di forte pressione con migliaia di famiglie pronte a raggiungere mare, montagna, o città d’arte per il lungo fine settimana di vacanza. Attenzione al bollino rosso di venerdì 1 maggio e di domenica 3.

Le previsioni traffico per venerdì 1 maggio

Secondo le Previsioni di traffico di Viabilità Italia, l’organismo presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale, molti italiani saranno già in viaggio dal pomeriggio precedente. Nella seconda parte della giornata relativa a giovedì 30 aprile gli spostamenti dei pendolari si aggiungeranno a chi ha scelto di partire un giorno in anticipo. Venerdì 1 maggio la circolazione nella mattinata vedrà un'intensificazione dei flussi, le previsioni stradali indicano traffico da bollino rosso, possibili criticità. La circolazione sarà elevata, soprattutto nella prima parte della giornata. Il suggerimento è quello di adottare "partenze intelligenti" muovendosi già alle prime luci dell'alba.

Le previsioni traffico per sabato 2 maggio

Nella giornata di sabato 2 maggio la circolazione si manterrà generalmente regolare, molti viaggiatori avranno già raggiunto le destinazioni pertanto non si prevedono disagi per coloro che devono mettersi alla guida. Viabilità scorrevole e fluida per tutto il giorno.

Le previsioni traffico per domenica 3 maggio

Un’intensificazione del traffico con possibili criticità da bollino rosso è prevista soprattutto nel pomeriggio di domenica 3 maggio in concomitanza con i principali rientri dal lungo ponte. A partire dalle ore serali la circolazione sarà sostenuta e in alcuni tratti rallentata, soprattutto in corrispondenza delle uscite autostradali. I consigli da adottare durante il viaggio: tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini"; non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.). fare soste frequenti; moderare la velocità; mantenere la distanza di sicurezza; usare prudenza nei sorpassi; non impegnare mai la corsia di emergenza; sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Previsioni del traffico per il mese di maggio e la prima settimana di giugno

Quali sono i tratti e gli itinerari più trafficati e i consigli per viaggiare

L’incremento dei flussi di traffico per il ponte della festa dei lavoratori riguarderà sia la rete stradale che quella autostradale nazionale. Per questo dalle 09.00 alle 22.00 sia di venerdì 1° maggio che di domenica 3 maggio scatterà il divieto di circolazione per i camion con limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Viabilità Italia ricorda che prima di partire è importante verificare l'efficienza del veicolo, sistemare razionalmente i bagagli, evitare pasti abbondanti e alcool, essere sufficientemente riposati e tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI”