Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico domani 12 aprile: le regioni colpite

Per la giornata di domani, domenica 12 aprile 2026, il tempo sarà prevalentemente sereno in gran parte dell’Italia, ma la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo.

L’alta pressione che ha dominato l’Italia negli ultimi giorni sta per cedere il passo a un deciso cambiamento della circolazione atmosferica. In questo secondo weekend di aprile, l’azione congiunta di una perturbazione nord-atlantica e di un più profondo vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa segnerà la fine del caldo fuori stagione. I primi segnali di questo cedimento si avvertiranno già domani, domenica 12, con un aumento della nuvolosità che interesserà inizialmente l’estremo Nord-Ovest e la Sardegna.

La fase più critica del maltempo entrerà nel vivo tra lunedì 13 e mercoledì 15, quando il cuore della depressione si posizionerà stabilmente tra la Corsica e le isole maggiori. Questo sistema perturbato provocherà piogge diffuse e temporali localmente intensi su gran parte del territorio nazionale, accompagnati da un brusco rinforzo dei venti di Scirocco che toccheranno punte di burrasca e renderanno i mari molto agitati.

Insieme alle precipitazioni, si assisterà a un generale riequilibrio termico: a partire da martedì 14 le temperature abbandoneranno i picchi anomali del recente periodo per tornare su valori tipicamente primaverili. Le prospettive per la seconda metà della settimana restano tuttavia poco rassicuranti, poiché anche dopo giovedì 16 l’evoluzione meteo appare incerta e priva di segnali che facciano sperare in un rapido ritorno del sole.

Allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, domenica 12 aprile 2026, il tempo sarà prevalentemente sereno in gran parte dell'Italia, ma la Protezione Civile ha comunque diramato un bollettino di allerta meteo.

Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Molise: Litoranea

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Meteo, le previsioni per domani, domenica 12 aprile

Domani molto nuvoloso fin dalle prime ore all’estremo Nord-Ovest, con precipitazioni durante il pomeriggio tra Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione la sera alla Lombardia. Neve oltre i 2000-2200 metri di quota. Nuvolosità sparsa, ma più variabile, in Sardegna con qualche breve e locale pioggia. Nel resto d’Italia tempo inizialmente soleggiato, ma con tendenza ad un graduale ed irregolare aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.Temperature massime in calo all’estremo Nordovest, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia, con punte oltre 25 gradi nei settori tirrenici.