Allerta caldo in Italia: sabato 14 giugno bollino rosso in 6 città, arancione in cinque

A cura di Biagio Chiariello

L’Italia è stretta sempre più nella presa del caldo, con un weekend che si prospetta torrido in molte località del Paese.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore relativo a oggi, sabato 14 giugno, segnalando le città più esposte ai rischi provocati dalle alte temperature. I centri urbani classificati con bollino rosso, il livello massimo di allerta, salgono a sei: Bolzano, Campobasso, Perugia, Rieti, Roma e Frosinone.

Sono invece cinque le città contrassegnate con bollino arancione, indicativo di un rischio intermedio: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

Allerta caldo sabato 14 giugno: bollino rosso in 6 città

Per la giornata di oggi sabato 14 giugno, il Ministero della Salute ha attribuito il massimo livello di allerta per le ondate di calore – il cosiddetto bollino rosso (livello 3) – a Bolzano, Campobasso, Frosinone, Roma, Rieti e Perugia.

Secondo quanto riportato sul sito ministeriale, il bollino rosso segnala una situazione critica, in cui il caldo può avere effetti nocivi sulla salute anche per persone giovani e in buona salute, non solo per le categorie più vulnerabili come anziani, bambini molto piccoli o soggetti con malattie croniche.

Il bollino arancione, corrispondente al livello 2, segnala invece condizioni meteo che possono rappresentare un pericolo, pur non essendo considerate un’emergenza vera e propria.

Attualmente, sono cinque le città classificate con allerta arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino. In queste località, le temperature elevate costituiscono comunque un fattore di rischio, in particolare per chi soffre di patologie preesistenti o è più sensibile agli sbalzi termici, rendendo necessarie precauzioni e attenzione costante.

Le previsioni meteo del weekend: sole e caldo su tutta Italia

Il fine settimana in arrivo avrà tutte le caratteristiche dell’estate piena. Un anticiclone di origine sub-tropicale si sta infatti espandendo sul bacino del Mediterraneo, dando origine a un’ondata di caldo intenso che coinvolgerà non solo l’Italia ma anche ampie porzioni dell’Europa centro-settentrionale.

Il sole sarà prevalente su gran parte del territorio nazionale, con temperature elevate e superiori alla media stagionale in molte aree dello Stivale.

Secondo le previsioni fornite da 3bmeteo, lo scenario climatico dovrebbe restare stabile per l’intero weekend. Tuttavia, l’avvicinamento di una perturbazione alle aree alpine potrebbe determinare episodi di instabilità nel pomeriggio di sabato 14 giugno, soprattutto sui settori montuosi alpini e prealpini. Le precipitazioni, al momento previste come isolate, potrebbero intensificarsi nel corso della giornata successiva, domenica 15 giugno.

Nel resto del Paese, invece, si confermano condizioni di bel tempo, con temperature in ulteriore aumento, venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi.