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Previsioni caldo, bollino arancione in 12 città domani 26 maggio: picchi di 35 gradi al Centro-Nord

Diffusi i primi bollettini sulle ondate di caldo del Ministero della Salute. Domani, martedì 26 maggio, bollino arancione in 12 città italiane. Attesi picchi fino a 35 gradi, in particolare al Centro-Nord.
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A cura di Eleonora Panseri
Foto ECMWF.
Foto ECMWF.

È iniziata la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore per l'informazione generale alla popolazione. Domani, martedì 26 maggio, previsto bollino arancione in 12 città italiane. L’alta pressione farà ancora sentire i suoi effetti sull’Italia, attesi sole e caldo con punte massime intorno ai 35 gradi.

Il sistema dei bollini interessa complessivamente 27 città ed è elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 maggio e fino al 20 settembre.

Bollino arancione in 12 città domani martedì 26 maggio

Il primo bollettino, per le giornate del 25, 26 e 27 maggio, segnala temperature in aumento in molte città.

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Nella giornata domani, 26 maggio, il livello 2 del bollino arancione è previsto in 12 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo).

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Il 27 maggio l'arancione scatterà invece per 15 città: a quelle segnalate il 26, si aggiungeranno Latina, Milano e Verona.

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Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio: livello 0 – Nessun rischio; livello 1 – Condizioni meteorologiche di pre-allerta; livello 2 – Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili; livello 3 – Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi.

Le previsioni meteo per martedì 26 maggio

Martedì 26 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura e passeggera. Nuvolosità pomeridiana attorno ai monti, con la possibilità di isolati temporali nelle Alpi lombarde

Le temperature saranno per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso e valori oltre la norma, specie al Centro-Nord, dove si toccheranno picchi pomeridiani vicini ai 35 gradi.

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