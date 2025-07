video suggerito

Caldo in Italia, bollino rosso in 15 città sabato 5 luglio: dove si registrerà il picco delle temperature Dovrebbe durare ancora poco l'intensa ondata di caldo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, da Nord a Sud. Nel fine settimana, a partire da domani, sabato 5 luglio, la situazione migliorerà lievemente e le temperature dovrebbero attenuarsi con l'arrivo della prima perturbazione del mese di luglio. Dopo le 20 di venerdì, scenderanno a 15 le città da bollino rosso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Dovrebbe durare ancora per poco l'intensa ondata di caldo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, da Nord a Sud. Nel fine settimana le temperature dovrebbero attenuarsi con l'arrivo della prima perturbazione del mese di luglio che porterà temporali e dovrebbe allontanare l'alta pressione dal nostro Paese e riportare i valori sulle medie stagionali.

Già domani, sabato 5 luglio, la situazione migliorerà lievemente. Dopo le 20 di venerdì, scenderanno a 15 le città da bollino rosso (sulle 27 prese in considerazione) segnalate nel bollettino del Ministero della Salute, con cui vengono monitorate le ondate di calore. Di seguito tutti i dettagli.

Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il consiglio, in questi casi, è di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, disponibili a questo link.

Allerta caldo sabato 5 luglio: bollino rosso in 15 città

Nella giornata di domani, sabato 5 luglio, saranno 15 le città italiane interessate ancora dal caldo estremo, come già anticipato: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

I bollini segnalati nel bollettino del Ministero della Salute.

Domani ci sarà una sola città da bollino arancione, Cagliari. Undici saranno invece i bollini gialli: Bari, Brescia, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Verona.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Domenica 6 luglio i bollini rossi nelle città italiane si dimezzeranno e scenderanno a 7.

Le previsioni meteo per domani

Domani, sabato 5 luglio, il tempo sarà instabile sulla Pianura Padana, con il rischio di temporali. Nel pomeriggio avremo instabilità in montagna, con rovesci e temporali. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi altrove. Le temperature subiranno un lieve calo nelle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud e nelle Isole maggiori il clima resterà molto caldo.

Come già anticipato, nel weekend l’instabilità tenderà a interessare il Nord, anche i settori di pianura, con un calo significativo delle temperature (anche di 10 gradi), riportandole su valori più vicini alle medie tipiche per il periodo.

Per le regioni meridionali e la Sicilia invece bisognerà attendere: stando alle proiezioni, si queste zone il caldo dovrebbe attenuarsi a partire da martedì 8 luglio. Il caldo africano dovrebbe poi restare lontano dal Paese anche per tutta la prossima settimana.