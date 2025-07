video suggerito

Allerta caldo, bollino rosso in 20 città domani venerdì 4 luglio: picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud Venerdì 4 luglio saranno 20 le città italiane da bollino rosso. Attese ancora temperature roventi, con punte di 36-37 gradi al Nord e picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud. Caldo che sarà opprimente a causa degli elevati tassi di umidità.

A cura di Eleonora Panseri

Ancora temperature roventi in Italia: continua il dominio dell’alta pressione sul nostro Paese, con tempo in prevalenza soleggiato e clima estremamente caldo.

Avremo ancora per qualche giorno punte di 36-37 gradi al Nord e picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud. Il caldo risulterà particolarmente opprimente a causa degli elevati tassi di umidità.

Oggi, giovedì 3 luglio, segnalate 18 città con bollino rosso, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Domani, invece, venerdì 4, si arriverà a 20 città da bollino rosso, sulle 27 monitorate dal dicastero.

Con il bollino rosso si segnalano rischi per la salute della popolazione generale, non solo delle categorie più fragili (livello di allerta 3). Per questo è necessario prestare particolare attenzione ai consigli delle autorità sanitarie.

Allerta caldo domani venerdì 4 luglio: bollino rosso in 20 città

Nella giornata di domani, venerdì 4 luglio, si registreranno temperature elevate in 20 città italiane, come già anticipato.

Saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

I bollini riportati nel bollettino del Ministero della Salute.

Domani ci sarà una sola città da bollino arancione, Napoli. Sei saranno invece i bollini gialli: Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Reggio Calabria.

Sabato 5 i bollini rossi scenderanno invece a 15: le condizioni migliorano a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona, dove è atteso bollino giallo (rischio 1).

Le previsioni meteo di domani

Venerdì 4 luglio al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Con il passare delle ore aumenteranno le nubi sui rilievi, attesi isolati temporali su Alpi, Prealpi, Appennino Abruzzese e Molisano, Appennino Meridionale e zone interne e montuose della Sicilia e della Sardegna.

In serata fase instabile al Nord anche in Pianura. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: picchi fino a 40 gradi al Centro-Sud e Isole.

Fortunatamente, sembra mancare poco alla fine di questa lunga e intensa ondata di calore: tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, l’arrivo della perturbazione numero 1 di luglio dovrebbe scacciare progressivamente il grande caldo, ma porterà anche una fase di maltempo intenso, con possibili criticità soprattutto al Nord e in Toscana.

Le correnti fresche al seguito della perturbazione determineranno un crollo delle temperature anche di 10 gradi nel giro di pochi giorni, riportandole su valori più vicini alle medie tipiche per il periodo, dunque prossimi alla norma climatica.