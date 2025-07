video suggerito

Caldo record, bollino rosso in 18 città giovedì 3 luglio: dove ci sarà il picco di temperature Continua l'intensa ondata di calore a causa dell'anticiclone africano con afa e temperature che sfiorano i 40° gradi soprattutto a Centro-Sud. Il Ministero della Salute a diramato bollino rosso per 18 città in tutta Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Continua l’intensa ondata di caldo a causa dell’anticiclone africano, che mantiene condizioni di afa e temperature elevate in gran parte d’Italia. Domani, 3 luglio, le città più calde vedranno termometri sfiorare i 40 gradi, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle isole maggiori, mentre al Nord si prevedono punte di 36-37 gradi. Il ministero della Salute ha diramato il bollino rosso per 18 città italiane – tra cui Milano, Palermo, Bologna, Firenze e Roma – segnalando condizioni di disagio termico particolarmente critiche per la popolazione più vulnerabile.

L’alta pressione continuerà a garantire prevalenza di sole, ma le ore centrali della giornata saranno caratterizzate da un aumento dell’instabilità atmosferica, con la formazione di temporali di calore soprattutto nelle zone interne. Questi fenomeni, seppur localizzati, potranno portare sollievo momentaneo nelle aree interessate.

Tuttavia, il vero protagonista resta il caldo intenso e l’afa opprimente, accentuata dagli alti tassi di umidità. Il disagio da calore sarà dunque particolarmente avvertito, invitando a prestare attenzione e a seguire le indicazioni del ministero per prevenire rischi per la salute.

E venerdì 4 luglio le città da bollino rosso saranno addirittura venti.

Allerta caldo domani giovedì 3 luglio: bollino rosso in 18 città

Così come oggi, anche per le prossime ventiquattr'ore, quindi domani giovedì 3 luglio, saranno 18 (su 27) le città da bollino rosso secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo.

Bollino arancione invece a Pescara e Venezia, mentre andrà leggermente meglio a Bari, Messina, Napoli, Cagliari, Catania, Civitavecchia, e Reggio Calabria dove il bollino sarà giallo.

La situazione è però destinata a peggiorare da venerdì 4 luglio: le città da bollino saranno ben venti.

Le previsioni meteo di domani

Domani mattina, giovedì 3 luglio, il tempo si presenterà soleggiato quasi ovunque, con solo qualche nube sparsa che interesserà le zone alpine. Nel corso del pomeriggio, però, la nuvolosità aumenterà in modo significativo sulle aree montuose del Paese, favorendo la formazione di isolati rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi, sulla Dorsale Appenninica e sui rilievi di Sicilia e Sardegna. Questi fenomeni saranno localizzati ma potranno essere intensi, portando momentanei cambiamenti climatici in queste zone.

Le temperature rimarranno stazionarie o potranno registrare un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, mantenendo un caldo molto afoso che si farà sentire su gran parte del territorio. Le massime oscilleranno tra i 31 e i 38 gradi, con punte che potranno raggiungere anche i 40 gradi nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole maggiori. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza, con possibili rinforzi localizzati nelle aree interessate dai temporali.

I mari si presenteranno generalmente calmi o poco mossi, garantendo condizioni favorevoli per chi si trova lungo le coste o nelle zone balneari. Nel complesso, si conferma una giornata calda e afosa, con un aumento dell’instabilità sulle montagne che potrà alleviare temporaneamente la calura in alcune zone interne.