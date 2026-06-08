Le previsioni meteo della settimana dall’8 al 14 giugno: caldo fino a 30 gradi e temporali al Nord

Italia divisa dal punto di vista meteorologico nella settimana tra lunedì 8 e domenica 14 giugno: sole e caldo al Centro-Sud, con valori oltre i 30 gradi, e instabilità al Nord, soprattutto tra lunedì e mercoledì con temporali sulle Alpi e locali sconfinamenti in pianura. Da giovedì l’anticiclone si rafforza e porta tempo più stabile ovunque nel weekend.

La nuova settimana – dall'8 al 14 giugno – si apre con un quadro meteorologico tutt’altro che uniforme sull’Italia, con l’estate che prova a imporsi soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, mentre il Nord resta più esposto a fasi instabili e a nuovi passaggi temporaleschi. Una divisione netta che riflette la presenza dell’alta pressione di origine subtropicale, in progressiva espansione dal Nord Africa e dalla Penisola iberica, ma ancora incapace di garantire una stabilità piena su tutto il Paese.

Al Centro e al Sud il dominio anticiclonico porterà condizioni in gran parte stabili e soleggiate, con temperature in graduale aumento e valori tipicamente estivi, spesso oltre i 30 gradi nelle aree interne e sulle Isole maggiori. Al Nord, invece, il flusso atlantico continuerà a scorrere a latitudini più basse, favorendo l’ingresso di aria più fresca in quota e lo sviluppo di temporali soprattutto sulle zone alpine e prealpine, con possibili sconfinamenti verso le pianure nelle fasi più attive della settimana.

Inizio settimana tra sole, caldo e primi temporali sulle Alpi

Tra lunedì 8 giugno e martedì 9 giugno il tempo resterà in gran parte stabile su Centro e Sud Italia, con sole prevalente e clima già tipicamente estivo. Le temperature supereranno diffusamente i 30 gradi nelle aree interne e sulle Isole, con picchi fino a 33-34 gradi tra Sicilia e Sardegna.

Diverso il quadro al Nord. Lunedì pomeriggio si svilupperanno i primi rovesci lungo Alpi e Prealpi, in particolare tra alto Piemonte, Lombardia settentrionale e Veneto. Martedì 9 giugno la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente sulle zone alpine e prealpine, con temporali più diffusi e localmente intensi, in possibile estensione serale verso la pianura padana. Non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno: anticiclone in rinforzo e estate su tutta Italia

Tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno lo scenario resterà ancora parzialmente diviso. Mercoledì potrà risultare una giornata instabile soprattutto al Nord, con residui temporali sulle Alpi e possibili sconfinamenti locali verso le pianure, mentre Centro e Sud continueranno a beneficiare di condizioni stabili e soleggiate.

Giovedì 12 giugno segnerà invece un passaggio più netto: l’anticiclone si espanderà ulteriormente verso nord, favorendo un miglioramento generale anche sulle regioni settentrionali. Tra giovedì e venerdì il tempo tenderà quindi a stabilizzarsi progressivamente su tutta la Penisola, con un aumento del soleggiamento e una riduzione delle precipitazioni.

Nel fine settimana, tra sabato 14 e domenica 15 giugno, lo scenario sarà ormai pienamente estivo da Nord a Sud. Il sole sarà prevalente ovunque, con solo locali addensamenti sui rilievi alpini nelle ore più calde. Le temperature si manterranno elevate, con valori pienamente estivi su tutto il Paese e punte ancora superiori ai 30 gradi soprattutto al Centro-Sud.