Previsioni traffico strade e autostrade nel weekend 12 e 13 luglio: le giornate da bollino rosso e giallo

Le previsioni del traffico su strade e autostrade per il weekend di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio: Giornate da bollino rosso e giallo per chi deve mettersi in viaggio, prima lungo le direttrici verso le località turistiche e poi lungo le strade del rientro.

Immagine di repertorio

Con le nuove partenze di metà luglio per molti italiani iniziano le vacanze estive e le nostre strade faranno i conti con il consueto e significativo incremento del traffico su strade e autostrade. In particolare in questo weekend del 12 e 13 luglio atteso il primo esodo estivo, che in realtà avrà ricaduta già nella giornata di oggi venerdì 11 luglio, con giornate da bollino rosso e giallo per chi deve mettersi in viaggio.

Situazione traffico su strade e autostrade nel weekend

Le previsioni del traffico per il weekend del 12 e 13 luglio, stilate da Viabilità Italia e diffuse dalla Polizia stradale, indicano infatti un fine settimana all'insegna del traffico intenso, prima sulle direttrici verso le località turistiche e poi lungo le strade del rientro verso le grandi città nella seconda parte. Nel dettaglio, il weekend inizierà con traffico intenso già a partire dalla mattina di oggi, venerdì 4 luglio, con bollino giallo di traffico sostenuto al mattino che peggiorerà nel corso del giorno con pomeriggio da bollino rosso.

Previsioni traffico nel weekend del 12 e 13 luglio

Previsioni traffico sabato 12 e domenica 13 luglio: i bollini rossi

Il traffico per questo weekend sarà dovuto principalmente agli spostamenti giornalieri a breve raggio e si prevede più contenuto per sabato 12 luglio quando l'intera giornata è stata valutata da bollino giallo. Lo stesso colore anche per la mattinata di domenica 13 luglio mentre per il pomeriggio è di nuovo bollino rosso per il traffico del rientro.

Per facilitare la viabilità stradale e autostradale, previste anche fasce orarie di divieto di circolazione a camion e mezzi pesanti con portata superiore alle 7,5 tonnellate. Le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per questi veicoli prevedono uno stop sabato 12 luglio dalle 08.00 alle 16.00 e domenica 13 luglio dalle 07.00 alle 22.00.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Per cercare di evitare traffico è importante organizzare il viaggio e informarsi sulle condizioni della viabilità. Notizie sempre aggiornate sulle condizioni del traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Tra i canali più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia, mentre per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Ulteriori informazioni vengono fornite sul sito ufficiale di Aiscat.