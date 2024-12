video suggerito

Come usare le ferie per sfruttare al massimo i ponti delle festività del 2025 Per quanti non posso contare su tanti giorni di ferie ma che non vogliono allo stesso tempo rinunciare a organizzare qualche viaggio, il 2025 sarà un prezioso alleato. Il nuovo anno conta infatti diverse festività e ponti che potrebbero essere sfruttati per pianificare una fuga romantica o una visita in una città d’arte italiana o europea. Ecco come fare per sfruttarli al meglio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per quanti non posso contare su tanti giorni di ferie ma che non vogliono allo stesso tempo rinunciare a organizzare qualche viaggio, il 2025 sarà un prezioso alleato. Il nuovo anno conta infatti diverse festività e ponti che potrebbero essere particolarmente favorevoli per pianificare una fuga romantica o una visita in una città d'arte italiana o europea. Ecco come fare per sfruttarli al meglio.

Il calendario del 2025: quali ponti ci sono

Il primo ponte è quello di Capodanno: il 1° gennaio sarà un mercoledì. Chiedendo ferie il 2 e 3 gennaio, giovedì e venerdì, e unendo questi giorni al weekend e all’Epifania, sarà possibile fare quasi una settimana di vacanza (6 giorni).

Anche nel periodo di Pasqua, che nel 2025 sarà domenica 20 aprile, chiedendo pochi giorni di ferie (dal 22 al 24, dal 28 al 30 aprile e il 2 maggio), si può riuscire a organizzare una lunga pausa di 16 giorni. Infatti, il 25 Aprile e il 1 maggio cadranno rispettivamente di venerdì e di giovedì.

Per quanto riguarda invece il periodo estivo ci sarà un fine settimana lungo anche nel mese di giugno: il 2, giorno in cui cade la Festa la Repubblica, sarà un lunedì. La stessa cosa succederà anche ad agosto, il 15, Ferragosto, cadrà di venerdì.

Bisognerà poi attendere la Festa dell'Immacolata, per avere un nuovo ponte. L'8 dicembre infatti cadrà di lunedì, attaccando sabato 6 e domenica 7 sarà possibile avere altri giorni di riposo. L’ultima festività dell’anno, invece, regalerà il periodo più lungo.

Il 25 e il 26 dicembre cadranno rispettivamente di giovedì e venerdì, mentre il 1° gennaio 2026 sarà un giovedì. La festa di Ognissanti non sarà invece altrettanto favorevole e non consentirà di fare una pausa dall'attività lavorativa perché quest'anno il 1° novembre cadrà di sabato.

Il calendario con le principali Festività del 2025 e i giorni della settimana

Capodanno: mercoledì 1 gennaio

Epifania: lunedì 6 gennaio

Pasqua: domenica 20 aprile

Pasquetta: lunedì 21 aprile

Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile

Festa dei Lavoratori: giovedì 1 maggio

Festa della Repubblica: lunedì 2 giugno

Ferragosto: venerdì 15 agosto

Ognissanti: sabato 1 novembre

Immacolata: lunedì 8 dicembre

Natale: giovedì 25 dicembre

Santo Stefano: venerdì 26 dicembre