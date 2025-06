video suggerito

La scaletta del concerto di Brunori Sas al Circo Massimo di Roma: l'ordine delle canzoni Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, Brunori Sas esordisce con il suo tour Live con orchestra sul palco del Circo Massimo di Roma dalle ore 21. Qui la scaletta con cui si potrebbe esibire in base al suo precedente tour.

A cura di Vincenzo Nasto

Brunori, 2025

Stasera, mercoledì 18 giugno 2025, Brunori Sas inizia il suo tour Live con orchestra, esibendosi alle 21 sul palco del Circo Massimo di Roma. Si tratta dell'esordio assoluto nella splendida location romana per il cantautore calabrese, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2025 con L'Albero delle noci. Il cantante ha successivamente pubblicato l'omonimo sesto album in studio, certificato anche disco di platino, prima di immergersi nel tour nei palazzetti che ha fatto tappa anche al Palapartenope di Napoli (qui il racconto della serata). Dopo il Circo Massimo, Brunori si esibirà a Codroipo, Collegno, Pistoia, passando anche per Genova, Cattolica, Fermo, Salerno, Bari, Assisi e Alghero. Prima del ritorno in Calabria, a Diamante l'8 agosto, chiudendo poi l'estate a Catania e Montesilvano. Il 3 ottobre, poi, l'ultima tappa all'Arena di Verona, per celebrare alcuni dei mesi più importanti della sua carriera musicale. Qui la scaletta con cui si potrebbe esibirsi Brunori al Circo Massimo.

Brunori al Circo Massimo, 2025

La scaletta con le canzoni di Brunori Sas al Circo Massimo

Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, Brunori Sas esordisce con il suo tour Live con orchestra sul palco del Circo Massimo di Roma dalle ore 21. Non è ancora stato comunicato se ci saranno opening act prima del suo concerto o la presenza di qualche ospite sul palco. Sarà interessante osservare come si trasformeranno alcuni dei brani storici del cantante, da La ghigliottina a Guardia 82, passando per La Verità e infine anche il brano sanremese L'albero delle noci. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Brunori al Circo Massimo, già osservati nel suo tour nei palazzetti.

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L’uomo nero

La vita com’è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell’amore

Per non perdere noi

Fin’ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Guardia ’82

La verità

L’albero delle noci