Viaggiare in primavera: le tendenze e le mete più richieste per i ponti del 2025 Quali sono le mete turistiche più richieste per il maxi ponte di primavera? A rivelarcelo è stato Raffaele Di Staso, PR & Media Relations di WeRoad: ecco tutti i dettagli sui dati di prenotazione.

A cura di Valeria Paglionico

Tra poche settimane sarà primavera e, complici le giornate che cominciano a diventare calde e soleggiate, a tutti viene voglia di organizzare un viaggio in compagnia. In questo 2025 a facilitare le cose arriva anche il maxi ponte di fine aprile, dove con appena 6-7 giorni di ferie ci si può concedere una lunga vacanza di oltre 2 settimane (partendo il weekend di Pasqua e tornando dopo il Primo maggio). Quali sono le mete più richieste del momento? Lo abbiamo chiesto a Raffaele Di Staso, PR & Media Relations di WeRoad: ecco cosa ci ha rivelato sui dati di prenotazione.

I viaggi a lungo raggio sono i più richiesti del ponte di primavera

Siete in procinto di organizzare un viaggio per il maxi ponte di primavera ma non sapete dove? Potete lasciarvi ispirare dalle tendenze del momento. Stando ai dati reali delle prenotazioni di WeRoad, gruppo leader nel mondo dei viaggi di gruppo, tra il 25 aprile e il Primo maggio saranno circa 25.000 gli europei che approfitteranno dei giorni di festa per partire.

Giordania

In moltissimi hanno prenotato con largo anticipo, così da assicurarsi i prezzi più convenienti, e nella maggior parte dei casi si è puntato tutto sulle vacanze a lungo raggio. Con l'avvicinarsi del giorno della partenza, però, aumentano anche le richieste dei viaggi a corto raggio e delle fughe da weekend.

Brasile

Dalla Cina al Brasile, le mete più gettonate del maxi ponte del 2025

Quali sono le destinazioni preferite dai viaggiatori di WeRoad? Secondo i dati di prenotazione comunicatici da Raffaele Di Stasio, al momento le mete più gettonate sono Cina, Sri Lanka, Giordania, Kyrgyzstan, Brasile e Argentina, dunque tutti paesi fuori Europa che hanno bisogno di almeno 10 giorni per essere visitati nella loro totalità.

Sri Lanka

In forte crescita, inoltre, anche i viaggi "art&literature" a tema cinema, libri e musica e quelli "active" che mixano sport e contatto con la natura. Insomma, a quanto pare il maxi ponte di primavera permetterà ai turisti europei di concedersi delle esperienze davvero uniche: in quanti si lasceranno ispirare dalle tendenze del momento nella scelta della loro destinazione?

Kyrgyzstan