I ponti da sfruttare nel 2025 per viaggiare: 32 giorni di vacanza con 9 di ferie Nel 2025 ci saranno diversi ponti, da Pasqua al 2 giugno, passando per l'8 dicembre: ecco alcune mete che potete visitare in occasione dei ponti.

A cura di Arianna Colzi

Il 2025 è il momento giusto per programmare viaggi lunghi. Se desiderate da tempo andare in California, in India ma non riuscite ad organizzare durante le vacanze estive, nel 2025 sarà possibile avere 32 giorni di vacanza con soli 9 di ferie. Dai ponti più lunghi a quelli più corti ecco le idee viaggio per i ponti del 2025.

I ponti e le festività del 2025

I 32 giorni di vacanza che si potranno ottenere con soltanto 9 giorni di ferie. Il primo ponte dell'anno si avrà ad aprile con le vacanze di Pasqua, che quest'anno cade il 20 aprile, e la Festa della Liberazione si possono accumulare 9 giorni di vacanza. In dieci giorni è possibile visitare anche qualche meta extraeuropea: per gli amanti del Giappone questo può essere un ottimo periodo per visitare Tokyo e Kyoto con la fioritura dei ciliegi che è nel pieno del suo splendore. Anche un viaggio negli Stati Uniti, magari in una città della East Coast, come Boston, Chicago o New York, è un ottima idea per una vacanza di quasi dieci giorni.

Il primo maggio cadrà invece di giovedì consentendo di fare un ponte più piccolo, come quello che avremo il 2 giugno (lunedì) e l'8 dicembre (lunedì). Questi tre giorni di vacanza sono perfetti per una piccola gita fuori porta oppure una visita in una capitale europea anche tra le più celebri e note: da Vienna a Berlino, da Madrid a Parigi, passando per le meno inflazionate come Copenaghen, Bruxelles, Lubiana o Varsavia.

Ferragosto, invece, cadrà di giovedì: questo consentirà di poter organizzare quattro giorni di vacanza. Essendo pieno agosto è possibile spaziare tra le mete: per chi preferisce la montagna, è possibile organizzare una bella escursione sulle Dolomiti, mentre per gli amanti del mare una piccola gita fuori porta in una località balneare sarà perfetta per festeggiare il Ferragosto.