Le 6 mete economiche in Italia dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile Volete organizzare un viaggio nel ponte tra Pasqua e il 25 aprile? Non serve andare all'estero, esistono luoghi meravigliosi e suggestivi anche in Italia: ecco quali sono le mete più economiche per una vacanza di primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Saturnia

La primavera è appena cominciata ed è arrivato il momento di prepararsi al lunghissimo ponte che quest'anno permetterà di concedersi una vacanza da Pasqua al Primo Maggio. Complice il 25 aprile, festa della Liberazione, e i weekend, con soli 6 giorni di ferie si potrà organizzare un viaggio di oltre 2 settimane. Chi ha detto che bisogna necessariamente andare all'estero per divertirsi e per ammirare dei panorami splendidi? La verità è che anche in Italia esistono location uniche nel loro genere e tutte possono essere raggiunte in auto, senza dunque dover prenotare voli o treni con largo anticipo: ecco quali sono le mete economiche per viaggiare durante il maxi ponte di primavera.

Viaggio di primavera tra la Val d'Orcia e le terme di Saturnia

Chi va alla ricerca del relax ma senza rinunciare al divertimento può organizzare un viaggio di primavera in Toscana, per la precisione tra la Val d'Orcia e Saturnia. Se nella prima parte della vacanza si ammireranno le infinite campagne, magari concedendosi anche qualche degustazione di vino all'aria aperta, nella seconda parte ci si potrà dare al riposo totale nelle famose terme naturali di Saturnia. Quanto distano le due location? 149 km e sono ricche di tradizioni e prodotti tipici. Complice il fatto che spesso le strutture ricettive si trovano nel mezzo del verde, i prezzi proposti sono molto convenienti in qualsiasi momento dell'anno.

Val d'Orcia

Tour dei borghi della Tuscia per il ponte di Pasqua e 25 aprile

Perfetto per il maxi ponte del 25 aprile è anche un tour dei borghi della Tuscia Viterbese. Si può partire dalla suggestiva città di Viterbo, continuando con il bosco "magico" di Bomarzo, con Vitorchiano e le sue torri trecentesche, con le opere di street art di Sant’Angelo di Roccalvecce e con Civita di Bagnoregio, meglio nota come "la città che muore". Tra antiche mura, panorami mozzafiato e storie originali, a tratti sembrerà di essere tornati nel passato. Anche qui i prezzi sono molto convenienti, visto che si tratta di luoghi raggiungibili sono con l'auto.

Civita di Bagnoregio

Vacanza in Umbria per il maxi ponte primaverile

L'Umbria sta vivendo la sua "epoca d'oro" e non sorprende che sarà sicuramente tra le mete più gettonate del maxi ponte tra Pasqua e il Primo Maggio. Cucina locale gustosa, luoghi unici nel loro genere e attività di ogni tipo: nella regione del centro Italia si potrà organizzare facilmente una vacanza all'insegna del relax e del divertimento. I luoghi da visitare? Orvieto, il piccolo borgo costruito una rupe di tufo, il capoluogo Perugia, dove si potranno ammirare le stradine medievali annusando ovunque l'aroma di cioccolato, Assici, la città spirituale per eccellenza, e Terni, dove si potrà organizzare una passeggiata alla cascate delle Marmore.

Orvieto

Viaggio in Sicilia tra Pasqua e 25 aprile

Con l'arrivo del clima soleggiato e mite la Sicilia diventa un'ottima soluzione per una vacanza "improvvisata". Si può partire con un tour tra Catania, Acireale e Aci Trezza, continuando con Taormina, Noto, Siracusa e l'isola di Ortigia. Chi ha tempo può poi spostarsi verso Palermo, San Vito Lo Capo, Agrigento e la Valle dei Templi. Tra prelibatezze culinarie gustose, panorami da sogno, antiche rovine (e magari anche un tuffo al mare), si avrà una piccola anticipazione dell'estate in piena primavera.

Ortigia

Tour tra le cantine dell'Irpinia

Gli amanti del vino che vogliono approfittare del maxi ponte di primavera per allontanarsi dalla città e godersi il silenzio possono organizzare un tour dell'Irpinia, magari facendo tappa tra le cantine più rinomate del luogo. Nelle varie giornate, inoltre, si può fare visita ai borghi iconici, da Taurasi a Nusco, dove sembrerà di tornare indietro nel tempo. Sebbene si tratti di un viaggio fattibile solo in auto, risulta essere particolarmente economico.

Irpinia

Vacanza in Puglia per il ponte di primavera

Gli amanti del mare che intendono evitare le grandi folle dell'estate possono optare per una vacanza nella parte alta della Puglia in piena primavera, così da godersi il sole e il clima mite senza dover fare i conti con l'overtourism. Le casette bianche di Monopoli, i trulli di Alberobello, l'iconica spiaggia di Lama Monachile a Putignano a mare e le caratteristiche stradine fiorate di Cisternico: queste sono solo alcune delle location che si possono visitare durante il ponte di Pasqua e 25 aprile. I prezzi? Particolarmente convenienti, visto che non si tratta di alta stagione.

Monopoli