Sagre ed eventi nel weekend dal 25 al 27 aprile: cosa fare regione per regione Cosa fare nel weekend del 25 aprile 2025? Visite gratuite ai musei, escursioni all'aria aperta e sagre: ecco tutti gli eventi in programma regione per regione.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano gli attesissimi ponti di primavera: dopo Pasqua e Pasquetta, anche il weekend del 25 aprile è "lungo" e ricco di eventi. Complice il giorno di ferie in più, sono molti coloro che ne approfitteranno per organizzare qualcosa di diverso dal solito, così da staccare realmente la spina dalla normale quotidianità. Sagre, attività all'aria aperta, escursioni e musei aperti: ecco cosa fare nelle diverse regioni d'Italia nel ponte della festa della Liberazione.

Gli eventi a Milano e in Lombardia per il ponte del 25 aprile

Chi durante il ponte del 25 aprile rimarrà a Milano potrà dedicarsi alle attività più svariate: ci saranno il tradizionale corteo della Liberazione con partenza da Porta Venezia, un concerto gratuito al Teatro alla Scala e una serie di eventi culturali, da installazioni a mostre fotografiche, legati alla rassegna Milano è Memoria. In Franciacorta si potrà partecipare al raduno d'auto d'epoca, mentre a Cologno Monzese, in Piazza Castello, si terrà il Food Festival, una sorta di sagra con musica dal vivo, cibo e karaoke. Chi è alla ricerca di un evento musicale, invece, potrà partecipare allo Snowland Music Festival a Livigno, nella cui line-up ci sono grandi nomi come Afrojack, Fedez e Mattn.

Snowland Music Festival

Eventi e mete per gite fuori porta a Roma e nel Lazio dal 25 al 27 aprile

Roma è in assoluto una delle città più gettonate per il ponte del 25 aprile, cosa offre ai visitatori e ai residenti? Innanzitutto si può usufruire dell'apertura straordinaria dei musei statali e dei principali siti archeologici. Nel giorno della Liberazione, inoltre, si terrà la cerimonia di deposizione della corona di alloro al Milite Ignoto all'Altare della Patria, mentre da Largo Bompiani partirà il corteo in omaggio alla Resistenza e alla Costituzione. Gli amanti della natura, invece, possono organizzare passeggiate e pic-nic in altri luoghi iconici del Lazio, dal Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina alle Grotte di Patena in Ciociaria, fino ad arrivare al Vacunae Rosae, un vero e proprio giardino botanico con oltre 5.000 varietà di rose.

Weekend del 25 aprile, cosa fare a Napoli e in Campania

Anche a Napoli e in Campania tutti i musei e i parchi archeologici Statali saranno aperti, dal Mann agli scavi di Pompei ed Ercolano, fino ad arrivare al Parco Archeologico delle Terme di Baia. Weekend ricchissimo per coloro che amano le sagre e il buon cibo: a Paestum ci sarà la festa del Carciofo, a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, la Sagra degli Asparagi di Squille e a Castelpoto (BN) la sagra della Salsiccia Rossa. Se il meteo lo permette, coloro che vogliono cominciare a dedicarsi alla tintarella possono invece organizzare una gita a Ischia, Procida o Capri.

Trekking e festival del Vino in Trentino Alto Adige nel ponte del 25 aprile

Chi ama la montagna può organizzare una mini-fuga ad alta quota nel weekend del 25 aprile. L'Alto Adige è l'ideale per farlo, vista l'immensa varietà di eventi che ha programmato durante il ponte. Gli amanti del trekking possono andare alla scoperta dell'Orto Botanico di Merano o delle Cascate di Barbiano, mentre che va alla ricerca di appuntamenti enogastronomici può partecipare a Vino in Festa, un vero e proprio festival con degustazioni, visite alle cantine e passeggiate tra i vigneti. Coloro che necessitano di un restart fisico e mentale all’insegna di benessere, sport, aria aperta e alimentazione sana possono invece concedersi qualche giorno di relax al vigilius mountain resort sul Monte San Vigilio sopra Lana (BZ).

Vigilius mountain resort

Eventi e feste in Puglia per la festa della Liberazione

Per una gita fuori porta all'insegna del sole e del relax si può puntare tutto sulla Puglia. Il 25 aprile ad Altamura si terrà Federicus, la Festa Medievale con spettacoli e rievocazioni storiche, mentre a Bari, in Piazza delle Libertà, ci sarà un'esposizione di auto d'epoca. Gli amanti delle attività all'aperto potranno godersi il lungomare di Brindisi al 25 Aprile Day Time, mentre coloro che vogliono approfittare del ponte per darsi al trekking possono partecipare a delle escursioni private a Roca Vecchia, la Grotta della Poesia e i Faraglioni di Sant'Andrea.

Lama Monachile