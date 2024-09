video suggerito

Le città europee da non visitare secondo gli utenti del web: in lista ci sono anche 3 italiane Quali sono le città d'Europa che non vale la pena visitare? A rispondere sono stati gli utenti di Reddit, che in lista hanno inserito anche alcuni iconiche location italiane.

A cura di Valeria Paglionico

Bratislava

Viaggiare è uno dei piacere della vita, tanto che in moltissimi approfittano dei ponti e delle ferie per concedersi almeno una vacanza più o meno esotica. C'è chi punta tutto sul turismo italiano, chi preferisce fare il tour delle capitali europee, chi opta per quale meta internazionale: la cosa certa è che andare alla scoperta di nuovi luoghi e culture è un'attività che appassiona davvero tutti. Con l'overtourism sempre più invadente, però, alcune location iconiche sono state trasformate in luoghi da evitare, in vere e proprie "trappole per turisti" diventate mediocri e noiose. Gli utenti di Reddit si sono interrogati sulle destinazioni in Europa che non vale assolutamente la pena visitare e i risultati sono stati impressionanti: ecco cosa ne è emerso.

Le città europee da non visitare

Su Reddit sono moltissimi i viaggiatori che amano confrontare le proprie esperienze, così da capire quali sono i luoghi da vedere e quali, invece, possono essere evitati. Di recente è proprio su questa piattaforma che è stata stilata un'originale lista a tema travel: quella dedicata alle città europee che non vale la pena visitare. Tra le più votate c'è Bratislava, la capitale della Slovacchia, da molti definita la città "più noiosa" al mondo.

Oslo

Oltre a non avere attrazioni e monumenti particolarmente suggestivi, è stata criticata anche per l'atteggiamento dei locali, apparsi un po' troppo spesso "arrabbiati e depressi". Anche Oslo, Norvegia, si è guadagnata una menzione negativa nella discussione, il motivo? Sarebbe noiosa, priva di un'architettura interessante e con paesaggi naturali non così tanto spettacolari come in altri angoli della nazione.

Milano

Perché le città italiane sono finite in classifica

Gli utenti del web si sono scagliati a sorpresa anche contro alcune iconiche città italiane, sottolineando di non sentire affatto il bisogno di tornarci. Milano è stata definita "noiosa" e una semplice "via d'accesso ai laghi", mentre Venezia, una location unica dal punto di vista architettonico, secondo i viaggiatori di Reddit sarebbe diventata una "trappola per turisti" (proprio come Firenze).

Dublino

Nella lista compaiono anche molte altre città famose, da Barcellona, criticata per l'eccessiva presenza di truffatori in strada, a Dublino, descritta come "l'ombra di se stessa" ormai invasa da maxi uffici e palazzi delle multinazionali. Basilea e Dubrovnik sarebbero così noiose da essere dei luoghi da sogno solo per i pensionati, Atene sarebbe sporca, calda e sovraffollata, mentre Bruxelles non sarebbe suggestiva: in quanti crederanno alle parole degli utenti del web, optando per delle mete diverse da quelle in lista?

Basilea