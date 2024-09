Quali sono i 10 Paesi d’Europa migliori e peggiori da visitare

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tallinn, Estonia

Avete voglia di organizzare un viaggio in Europa ma non sapete quale paese scegliere? Dite addio alle ricerche ossessive su Google e ai consigli delle agenzie di viaggio, potete affidarvi al TikToker tedesco Luca Pferdmenges: ha 22 anni e, sebbene sia un giocoliere professionista, viaggia regolarmente in giro per il mondo da quando aveva 15 anni. Non sorprende, dunque, che ad oggi sia riuscito a completare il tour del continente. Sui social non esita a raccontare le sue esperienze, concentrandosi soprattutto sui Paesi europei migliori e peggiori da visitare: ecco cosa ha rivelato.

I Paesi da visitare assolutamente in Europa

Stando a quanto rivelato da Luca sui social, è possibile scovare luoghi e paesaggi meravigliosi praticamente ovunque, anche se per suo gusto personale preferisce i luoghi caldi. I migliori Paesi europei da visitare in Europa secondo lui sono Portogallo, Cipro, Albania, Estonia e Croazia.

Cipro

Si tratta di famose mete turistiche a livello internazionale, quasi tutte accomunate da clima mite e cucina mediterranea ricca di olio, pomodori e verdure fresche. Ama la vitalità di Lisbona, la capitale del Portogallo, la cordialità della popolazione di Cipro, il mare della Croazia e il centro in stile medievale di Tallinn, la capitale dell'Estonia, mentre descrive l'Albania come una "gemma sottovalutata". Consiglia, inoltre, anche Skopje, la capitale della Macedonia che sembra essere un museo a cielo aperto, la Slovenia, definita un'alternativa economica alla Svizzera e all'Austria, e la Bulgaria con le sue meravigliose spiagge.

Lisbona, Portogallo

Le nazioni europee da evitare

Cosa dire, invece, dei Paesi da non visitare in Europa? Secondo il TikToker il micro-stato di San Marino è assolutamente evitabile: è molto difficile da raggiungere e non propone alcuna attività ricreativa. La sua lista continua con la Finlandia, un luogo molto suggestivo ma decisamente poco economico, con il Belgio, troppo grigio e freddo in inverno, e con la Bielorussia, Paese un po' troppo isolato rispetto al resto del continente che può generare un vero e proprio "shock culturale".

San Marino

A chiudere l'elenco "in negativo" c'è il Liechtenstein, nazione isolata e costosa che può risultare piacevole da visitare solo se si dispone di un badget elevato. Stesso discorso vale anche per gli altri paesi del Nord Europa, dall'Islanda alla Danimarca, fino ad arrivare a Norvegia e Svezia. Il Regno Unito, invece, viene "scartato" a causa del suo clima freddo e piovoso.

Helsinki, Finlandia