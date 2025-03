video suggerito

Quali sono gli aeroporti più economici d'Italia e quelli più costosi: dove prenotare voli per risparmiare Se state prenotando le vacanze, la classifica degli aeroporti italiani con i voli più costosi e più economici vi aiuterà a scegliere lo scalo meno costoso: scopriamo quali sono gli aeroporti più economici.

A cura di Arianna Colzi

Per molti la primavera è il periodo in cui che coincide con la prenotazione delle vacanze estive. Prendere l'aereo per molti è diventato sempre più proibitivo in termini economici: lo dimostrano i dati elaborati dal Corriere della Sera sulla base di quanto proposto da diverse piattaforme che si occupano di vendita dei biglietti aerei. Sono stati analizzati i prezzi medi dei posti in Economy su voli internazionali e nazionali nel 2024, senza tenere conto dei costi aggiuntivi relativi a bagagli e altri extra. Tra gli aeroporti più costosi troviamo Milano Linate e Firenze, insieme a due scali siciliani. Scopriamo quali sono gli aeroporti da cui risulta più conveniente partire e quali sono, invece, quelli più costosi.

Quali sono gli aeroporti italiani con i voli più costosi

Gli aeroporti italiani con i voli più cari sono entrambi quelle di due isole siciliani, le isole di Lampedusa e di Pantelleria, la cui tariffa media per i voli nazionali andata e ritorno si aggira rispettivamente sui 135 euro e sui 150 euro. Escluse questi scali, gli aeroporti più cari sono Milano Linate (84 euro) e l'aeroporto di Peretola di Firenze (80 euro). Risalendo la classifica troviamo poi Roma Fiumicino (76 euro), Reggio Calabria (72,50 euro) e Genova (70 euro). Due degli aeroporti più frequentati del Paese, invece, sono a circa metà della lista: Napoli e Milano Malpensa, il cui costo medio in arrivo o in partenza costa 51 euro.

Quali sono gli aeroporti con i voli più economici

Sempre per quanto riguarda voli che operano dall'Italia per l'Italia, gli aeroporti con i voli più economici sono Pescara, con una media di circa 31 euro, seguita da Forlì e Salerno, con una media di circa 34 euro. Nella prima parte della classifica troviamo Perugia, Pisa, Rimini, in generale i piccoli aeroporti della province italiane, che stanno cercando di attrarre passeggeri presentando offerte convenienti. Al nono posto della classifica tra gli scali più economici troviamo l'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, il terzo in Italia per numero di passeggeri, che, nonostante l'alto flusso, riesce a mantenere prezzi piuttosto accessibili con una media di poco superiore a 40 euro.

Quali sono gli scali più convenienti per i voli in Europa

Per quanto riguarda il costo dei voli in partenza dall'Italia con destinazione Europa e non solo, la classica resta più o meno la stessa: tra gli aeroporti più economici e convenienti troviamo Forlì (33 euro), Salerno (42 euro), Parma (43 euro) e Pescara (47 euro). Cambia il tipo di volo, ma il risultato non cambia: anche per quanto riguarda i collegamenti con l'Europa, l'aeroporto di Firenze è il più caro con una tariffa media di oltre 130 euro. Un problema non dà poco per una delle città più visitate da turisti stranieri, che si ritrovano a dover optare per Pisa, aeroporto non troppo distanza ma sicuramente più economico. Sempre tra gli aeroporti più costosi troviamo Olbia e Linate,

I prezzi dei voli nel 2025 sono destinati a salire?

Se questo era il quadro presentato da Leonard Berberi sul Corriere della Sera, cosa dobbiamo aspettarci per il 2025? L'impressione è che dipenda molto dal caro carburante che potrebbe far alzare i prezzi rispetto all'aumento stimato del 5%.