Il turismo supera i livelli pre-pandemia con 1,4 miliardi di viaggiatori nel 2024: i Paesi più visitati Secondo il World Tourism Barometer di UN Tourism, il 2024 ha segnato la definitiva ripresa del settore dopo la pandemia. L'Europa è il continente più visitato.

A cura di Giusy Dente

Dopo la crisi del turismo sopraggiunta con la pandemia, che ha reso necessari per molto tempo limiti e restrizioni, per il settore si fa avanti una nuova sfida: rendere il flusso più sostenibile. Ora che il peggio è passato e che la pandemia è un ricordo, i turisti hanno ripreso a spostarsi in tutto il mondo, ma i numeri preoccupano, perché il rischio è che non tutte le località sappiano gestire questi arrivi. Non a caso, il 2024 è stato caratterizzato dalla spinta dell'overtourism e molte destinazioni si sono mosse per mettere dei limiti al numero di ingressi, o al numero di visitatori di determinate mete particolarmente gettonate. L'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) delle Nazioni Unite ha appena pubblicato i dati relativi agli spostamenti del 2024, confermando che l'industria del turismo si è ripresa: siamo usciti dal periodo buio del Covid-19, ma cosa abbiamo dinanzi?

I numeri del turismo nel 2024

Nel 2024 circa 1,4 miliardi di persone hanno viaggiato all'estero, ovvero il 99% di coloro che hanno fatto lo stesso nel 2019, l'ultimo anno (inteso come periodo gennaio-dicembre) prima dell'arrivo della pandemia. Ciò equivale a 1,9 trilioni di dollari spesi nel settore turistico, con una spesa media di circa 1.000 dollari a persona. Questo significa un aumento dell'11% rispetto al 2023, ovvero 140 milioni di arrivi turistici internazionali in più. I dati disponibili per i primi 10-12 mesi del 2024 mostrano anzi che diverse destinazioni hanno segnalato una crescita a due cifre rispetto al 2019: El Salvador (+81%), Arabia Saudita (+69%), Etiopia (+40%), Marocco (+35%), Guatemala (+33%) e Repubblica Dominicana (+32%). È quanto emerge dai dati diffusi dall'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) delle Nazioni Unite: il rapporto World Tourism Barometer di UN Tourism.

Qual è il continente più visitato

La ricerca evidenzia una predilezione per l'Europa, il continente più visitato, con 747 milioni di turisti nel 2024. Tutte le sottoregioni europee hanno superato i livelli pre-pandemia, ad eccezione dell'Europa centrale e orientale, penalizzata dagli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina. La Francia è stata la nazione più visitata al mondo nel 2024, con 100 milioni di turisti: hanno avuto certamente un ruolo eventi di enorme portata come le Olimpiadi estive del 2024 e la riapertura di Notre Dame di Parigi. Segue la Spagna al secondo posto con 98 milioni di turisti, un dato che se da un lato è positivo, dall'altro ha fatto prendere nel Paese drastiche decisioni limitare il numero di turisti.

316 milioni di persone hanno viaggiato in Asia e nel Pacifico, con un notevole incremento di turisti in Qatar: tra l'altro, proprio Qatar Airways è stata nominata la migliore compagnia aerea del mondo nel 2024. 213 milioni di persone sono andate nelle Americhe, 95 milioni in Medio Oriente e 74 milioni in Africa: qui 7% di arrivi in ​​più rispetto al 2019 e 12% in più rispetto al 2023. L'analisi non riporta dati sul turismo in Antartide. L'Italia ha avuto una crescita del 23% nei primi nove-undici mesi del 2024, rispetto al 2019. Nel 2025 la sfida sarà trovare un equilibrio tra crescita e sostenibilità.