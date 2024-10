video suggerito

Dove viaggiare nel 2025 per risparmiare: le città col miglior rapporto qualità-prezzo Dalle destinazioni più in voga a quelle più convenienti, ecco le tendenze travel che caratterizzeranno i prossimi 12 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Göteborg, Svezia

Si intitola Travel Trends 2025: la ricerca di esperienze collettive e di condivisione il report di Skyscanner realizzato commissionando un sondaggio a oltre 20 mila viaggiatori in tutto il mondo. Dalla ricerca emerge appunto che i viaggiatori italiani sono alla ricerca di esperienze che li tengano a stretto contatto con gli altri, che creino unione e favoriscano il senso di comunità, qualcosa di cui si sente bisogno ora più che mai, in un mondo così tanto caratterizzato da incertezze e spaccature. La ricerca ha evidenziato anche quanto gli italiani siano fortemente intenzionati a viaggiare nei prossimi mesi: il 2025 sarà un anno dedicato all'esplorazione di nuove mete, ma con un occhio sempre ben rivolto al risparmio, che resta un requisito essenziale. Alcune destinazioni si prestano particolarmente per le vacanze, perché hanno un buon rapporto qualità-prezzo che le rende ideali per un viaggio low cost.

Le città da esplorare nel 2025

Gli italiani hanno tanta voglia di viaggiare nel 2025, ma per loro il prezzo resta un fattore fondamentale nella scelta della destinazione. Il rapporto qualità-prezzo è un requisito essenziale per il 62%, seguito dal costo dell'hotel (58%) e dal costo di cibo e bevande (26%). Nell’ultimo anno alcune mete hanno registrato il maggiore calo dei prezzi delle tariffe aeree partendo dall’Italia. Questo calo è da attribuire a diversi fattori: il lancio di nuove rotte che aprono queste mete per la prima volta e/o una maggiore frequenza di voli low-cost.

Budapest, Ungheria

Nel 2024, per esempio, i collegamenti diretti dell'Italia con Topkyo (Giappone) sono risultati decisivi nel successo del Paese agli occhi dei viaggiatori. Al pari di tutti i prodotti e servizi, infatti, anche per il settore viaggi i prezzi calano per stimolare interesse quando la domanda è bassa; viceversa quando la domanda è elevata, i prezzi cambiano di conseguenza. I dati raccolti da Skyscanner si basano appunto sulle diminuzioni percentuali dei prezzi dei voli di andata e ritorno in classe economica prenotati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 per viaggi nel 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Berlino, Germania

Nel 2025 tra le città più convenienti da raggiungere c'è proprio una città giapponese: si tratta di Nagoya, la quarta città più grande del Paese, che ha visto il calo prezzi più consistente. A seguire, Budapest, diventata particolarmente facile da raggiungere partendo dall'Italia. E visto il calo nei prezzi, il 2025 è sicuramente il momento buono per dirigersi a Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda. Quarta della lista è la seconda città svedese, Göteborg.

Phú Quốc, Vietnam

La classifica di Skyscanner delle mete più convenienti

Nagoya, Giappone – calo del 31% Budapest, Ungheria – calo del 28% Auckland, Nuova Zelanda – calo del 24% Göteborg, Svezia – calo del 23% Pechino, Cina – calo del 21% Brisbane, Australia – calo del 19% Biarritz, Francia – calo del 19% Marrakech, Marocco – calo del 18% Vancouver, Canada – calo del 17% Berlino, Germania – calo del 16%

Nagoya, Giappone

La classifica di Skyscanner delle destinazioni più in voga

Le località che hanno registrato il maggiore aumento di ricerche negli ultimi 12 mesi sono:

Siem Reap, Cambogia – aumento del 384% Uyuni, Bolivia – aumento del 354% Okinawa, Giappone – aumento del 325% Castellón de la Plana, Spagna – aumento del 224% Shenzhen, Cina – aumento del 200% Praia, Capo Verde – aumento del 167% Porto Santo, Portogallo – aumento del 163% Phú Quốc, Vietnam – aumento del 162% Praya, Lombok, Indonesia – aumento del 150% Svolvær, Norvegia – aumento del 136%