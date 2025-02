video suggerito

Come sarà l'aereo con i sedili a doppio livello e come cambierà il suo design Due livelli di sedili e più spazio per stendere le gambe: cosa prevede il progetto della start up spagnola per fare più spazio in cabina aerea.

A cura di Arianna Colzi

Il progetto di Chaise Longue | Foto Chaise Longue

La start-up Chaise Longue ha ideato un sedile a doppio livello che potrebbe cambiare per sempre il design degli aerei. Nonostante sembri impossibili, il progetto di sedili disposti su due livelli potrebbe presto diventare realtà. Sicuramente è una notizia che non farà felice chi soffre di claustrofobia, visto che chi siederà nel livello più basso si troverà la faccia di fronte alla parte sottostante dei sedili messi in alto. Ora la start-up ha rivelato di aver preso contatti con la società costruttrice di aeromobili Airbus.

Come cambia la disposizione dei sedili in aereo

Il punto alla base del progetto di Chaise Longue è la rimozione delle cappelliere sopraelevate, per consentire due livelli di sedute in un unico aeromobile. Il livello inferiore potrebbe sembrare meno attraente nelle foto, come abbiamo anticipato, ma i passeggeri in basso sarebbero in grado di allungare le gambe avendo più spazio a disposizione Il livello superiore, invece, è stato progettato per offrire sedili reclinabili e, anche qui, la possibilità di allungare le gambe. Finora il CEO di Chaise Longue Núñez Vicente ha sviluppato il design per la classe economy prima di presentare l'anno scorso un'iterazione di business class/prima classe.

Alejandro Nunez Vicente prova un prototipo dei sedili | Foto Alejandro Nunez Vicente/Instagram

L'obiettivo della startup è quello di "ottimizzare lo spazio" spiega il CEO. Il progetto di Núñez Vicente, però, è già diventato virale: sui social diversi utenti hanno ipotizzato che si tratti di un progetto cinico per stipare più passeggeri in cabina. Da Chaise Longue, però, non credono nella cattiva pubblicità e Núñez Vicente sottolinea che non sta cercando di eliminare del tutto i sedili degli aerei. Egli immagina una cabina in cui i sedili a doppio livello di Chaise Longue siano al centro, affiancati da due file di sedili tradizionali. Per adesso, però, i sedili su doppio livello sono destinati a rimanere ancora un sogno, ma non troppo distante dalla realtà.

Lo spazio per stendere le gambe | Foto Chaise Longue