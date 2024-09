Qual è la città che registra un boom di richieste di jet privati

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In quanti sanno che il turismo di lusso è in crescita? Sebbene per coloro che viaggiano solo se riescono a trovare offerte low-cost la cosa sembri essere una vera e propria utopia, la verità è che i turisti facoltosi sono molto più numerosi di quanto si possa immaginare e non esitano a soddisfare ogni loro tipo di esigenza sborsando cifre da capogiro. A dimostrarlo sono le richieste sempre più frequenti di jet privati, gli aereo noleggiati ad hoc per volare immersi nel comfort più totale a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dati recenti hanno dimostrato che questi noleggi extra lusso sono diffusissimi in una città in particolare: ecco quale.

Il paese in cui è più diffuso il turismo di lusso

Se da un lato gran parte del mondo è messo in ginocchio dalla crisi economica, dall'altro negli Emirati Arabi la situazione è praticamente opposta, visto che il numero dei multi-milionari sta crescendo rapidamente e con lui anche la richiesta di jet privati. A Dubai ci sarebbe stato un vero e proprio boom del settore e a rivelarlo sono stati i dati di Voyex, azienda leader nel mondo dell'aviazione che solo nell'ultimo anno ha visto raddoppiate i noleggi di aereo privati extra lusso. Che si viaggi per un evento speciale, per una vacanze misteriosa o semplicemente per una "toccata e fuga" in una città dall'altro capo del globo, non importa, sono moltissimi i clienti che utilizzano questi mezzi di trasporto regolarmente, facendo anche delle richieste ben precise, dall'uso di una biancheria da letto sofisticata alla presenza di fast food di McDonalds's.

Quanto costa un viaggio in jet privato

Il prezzo di ogni viaggio su un jet privato? Nell'azienda Voyex si parte da 50mila dollari e si raggiungono i 200mila dollari per i percorsi più lunghi (naturalmente queste cifre valgono per singola tratta, dunque bisogna raddoppiarle nel caso in cui si voglia fare un viaggio di andata e ritorno). Questo business extra lusso non sembra essere affatto in crisi, anzi, stando alle stime, entro la fine del 2024 saranno oltre 6.700 i milionari che si trasferiranno negli Emirati Arabi Uniti e addirittura entro il 2040 il numero dei centimilionari di Dubai aumenterà del 150%. Insomma, la città a sud del Golfo Persico sembra essere il centro mondiale del lusso e a quanto pare continueremo a lungo a sentir parlare di lei nei prossimi anni.