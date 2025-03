Dove si trova e quanto costa il resort di lusso che sembra un super yacht

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di luoghi unici nel loro genere, magari super Instagrammabili per una foto da centinaia di like? Questa location fa al caso vostro: si trova su una delle spiagge più esclusive di Dubai e, sebbene abbia inaugurato solo da poco più di 10 giorni, sembra già essere destinata a diventare una delle mete più ambite dai turisti internazionale. Si tratta di un albergo extra lusso ma la sua particolarità sta nel fatto che è a forma di superyacht: ecco come visitarlo e quali sono i prezzi.

Perché il resort di Dubai è a forma di yacht

Si chiama Jumeirah Marsa Al Arab ed è il futuristico resort che è stato inaugurato a Dubai lo scorso 14 marzo 2025. Si trova su una delle spiagge più esclusive di Dubai, per la precisione accanto al Jumeirah Beach Hotel a forma di onda e al Jumeirah Burj Al Arab a forma di vela, e grazie an progetto d'avanguardia riesce a completare la trilogia nautica del Jumeirah Group, la società finanziaria che detiene la maggior parte degli hotel di lusso della città.

Jumeirah Marsa Al Arab

Ideato dall'architetto Shaun Killa, è a forma di superyacht: guardato dall'esterno, infatti, sembra di essere di fronte a una enorme barca da oltre 15 piani. Si tratta di un perfetto mix di eleganza e contemporaneità, un vero e proprio paradiso pensato per creare un senso di scoperta e di attesa fin dal primo momento.

Jumeirah Marsa Al Arab

Ristoranti gourmet e suite "galleggianti"

Lo Jumeirah Marsa Al Arab dispone di 386 camere e suite dal design elegante di ispirazione nautica, 82 residenze con servizio annesso e un porto turistico per superyacht da 82 posti letto. La stanza più lussuosa? La Royal Suite che sembra galleggiare sull'acqua con una piscina a immersione sulla terrazza da 310 mq.

Jumeirah Marsa Al Arab

Non mancano la spa, i ristoranti gourmet e diverse piscine sia all'aperto che al chiuso. Quanto costa dormire nella struttura? Si parte da oltre 1.400 euro per una camera doppia per una notte e si superano i 4.200 euro per la suite più economiche. Per le suite reali e presidenziali, invece, le trattative sul prezzo sono private.

Jumeirah Marsa Al Arab