video suggerito

I grattacieli collegati da una piscina sospesa nell’aria (dove una casa costa 10 milioni) Nel 2027 sorgeranno due grattacieli collegati tra loro grazie a una piscina a sfioro sospesa nel vuoto: scopriamo dove nascerà questo progetto avveniristico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il rendering dei due palazzi | Foster + Partners

Ogni appartamento costerà dieci milioni e i palazzi avranno un valore pari a 1 miliardo di dollari. Sono queste le cifre dietro al maxi progetto che prevede la costruzione di due nuovi grattacieli alti 591 metri e collegati da una splendida sky pool, ovvero una piscina a sfioro che collega una parte dell'attico all'altra, all'ultimo piano delle due torri. Scopriamo dove sorgerà questo progetto innovativo.

La piscina a sfioro collega i palazzi

Affacciato sul porticciolo di Marasi Marina e con vista sul Burj Khalifa, a Dubai, il Regent Residences Dubai sarà completato entro il 2027 e ospiterà 63 residenze di lusso. Come già anticipato, i due palazzi saranno collegati da una piscina a sfioro che sarà accessibile soltanto al proprietario dell' "ultra-penthouse"di 3mila metri quadrati. Questo appartamento che dominano il porto di Dubai sarà composti da sei camere da letto, una palestra e l'immancabile ascensore privato che darà accesso all'appartamento. Gli altri appartamenti dei palazzi, invece, occupano uno spazi 550 metri quadrati circa.

I balconi con la piscina privata | Foto Foster + Partners

La surreale e suggestiva piscina a sfioro in cima ai grattacieli, però, non sarà l'unica piscina dei palazzi: ogni abitazione, infatti, è dotata di un terrazzo con piscina privata. Come vediamo nel rendering dello studio di architettura Foster + Partners, i terrazzi saranno sfalsati, ispirandosi alla forma delle cascate d'acqua. Oltre all'appartamento nel palazzo, denominato, "gioiello della corona di Dubai", i condomini avranno a disposizione un campo da padel, uno da tennis, un cinema privato e anche un simulatore per chi vuole giocare a golf.

Leggi anche Cosa sono le Harmony Residences, le case di design che non hanno spigoli

Il progetto del Regent Residences Dubai | Foto Foster + Partners

Il primo esempio di piscina sospesa non è a Dubai

Se siete rimasti folgorati dall'idea della piscina che collega due parti di un unico attico, è importante sapere che non si tratta del primo esempio di piscina a sfioro sospesa. Il primo esempio di questo tipo di architettura è l'Embassy Gardens, un condominio super lusso e anche super sostenibile a Londra, che, al decimo piano, ha inaugurato nel 2021 una Sky Pool da sogno. Non si conosce il prezzo dell'attico lussuoso, ma possiamo intuire le cifre di cui si parla visto che un singolo appartamento nel palazzo costa 10 milioni di dollari.