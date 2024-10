video suggerito

Il grattacielo di Dubai dove si vive "più a lungo": ha un piano dedicato a trattamenti per la longevità Si chiama Six Senses Dubai Marina ed è il grattacielo destinato a rivoluzionare il concetto di vita healty, il motivo? Avrà un piano dedicato a trattamenti per la longevità.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama Six Senses Dubai Marina ed è il grattacielo/resort destinato a rivoluzionare il concetto di stile di vita healty. Il progetto finanziato dalla società IHG Hotels & Resorts verrà completato entro in 2028, conterà 251 residenze distribuite su 122 piani e al suo interno tutto celebrerà il benessere nella sua forma più pure. L'obiettivo è quello di dare vita alla torre residenziale più alta al mondo, dove ogni servizio è stato pensato per migliorare la vita quotidiana della comunità. Chi acquisterà un immobile in questa location avrà infatti un intero piano dedicato ai trattamenti per la longevità, dove allenarsi, riconnettersi alla propria energia positiva e sentirsi bene sia nel corpo che nella mente.

Come sarà il Six Senses Dubai Marina

Le 251 residenze del Six Senses Dubai Marina saranno di ogni tipo, da quelle con due camere da letto agli attici panoramici, fino ad arrivare alle sky mansion (naturalmente i prezzi per acquistarle saranno da capogiro). Definite vere e proprie "ville nel cielo", sono state progettate tutte per promuovere sostenibilità, benessere e felicità. Come se non bastasse, i residenti possono aggiungere delle personalizzazioni come una sala palestra o uno spazio domestico per dei trattamenti sensoriali, insomma, tutto il necessario per migliorare l'umore. La particolarità della struttura? Avrà oltre 5.000 mq distribuiti su 4 livelli dedicati ai trattamenti per la longevità, ovvero un'area in cui si proverà a "fermare il tempo" grazie a un mix di scienza e diagnostica ad alta tecnologia.

Il nuovo concetto di lusso che sfida l'avanzare del tempo

I piani dedicati ai trattamenti anti-age non avranno solo palestre, spa e spazi dedicati alla crioterapia ma anche camere iperbariche per respirare ossigeno puro, stanze per la guarigione con i cristalli (che avrebbero la capacità di ridurre lo stress e migliorare il sonno) e delle zone per l'idroterapia. Naturalmente non mancherà una piscina da 25 metri al piano 109 (con tanto di bar bio). "L'idea alla base è che non si sta semplicemente acquistando una residenza ma uno stile di vita. Si acquista l'opportunità di lavorare sulla propria vera ricchezza, la longevità", ha affermato Kevin Cavaco, direttore del marketing di Select Group, azienda che ha ideato l'edificio. Il progetto dimostra che l'idea di lusso sta cambiando: non si va più alla ricerca di opulenza e ostentazione, oggi le persone facoltose investono sul loro tempo, nella speranza di riuscire a "combatterlo" decifrando la ricetta segreta per l'elisir di eterna giovinezza.