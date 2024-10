video suggerito

In arrivo il grattacielo più stretto degli Emirati Arabi: sarà largo quanto un appartamento A Dubai sta per arrivare il grattacielo più stretto degli Emirati Arabi: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul progetto della torre larga quanto un appartamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo dell'architettura si sta evolvendo con una velocità impressionante e sono sempre di più le costruzioni davvero innovative che sorgono nelle città più moderne del momento, facendole apparire ancora più futuristiche. Ora a quanto pare sta per diventare realtà quello che si preannuncia uno dei grattacieli più stretti al mondo: si chiamerà Muraba Veil e, sebbene raggiungerà un'altezza elevatissima, sarà largo quanto un appartamento. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul progetto, dal luogo in cui verrà realizzato a chi lo ha firmato.

Come sarà il Muraba Veil

Il Muraba Veil è l'innovativo grattacielo progettato dallo studio di architettura spagnolo RCR Arquitectes, diventato famoso nel 2017 dopo aver vinto il premio Pritzker, meglio noto come il "Nobel dell'architettura". La struttura ideata in collaborazione con Muraba Residences si troverà a Dubai, per la precisione accanto a un canale dei pressi della Sheikh Zayed Road, la principale arteria dei trasporti della città. Conterà 73 piani, raggiungerà i 384 metri di altezza e ospiterà 131 appartamenti tra le 2 e le 5 camere. La sua particolarità sarà però la larghezza di circa 23 metri, dettaglio che trasformerà la struttura in un grattacielo da record, ovvero il più stretto degli Emirati Arabi. Stando alle stime, il tutto dovrebbe essere completato entro il 2028.

Muraba Veil

Gli interni del grattacielo più stretto di Dubai

Gli appartamenti del Muraba Veil occuperanno l'intera larghezza dell'edificio e verranno modellati sulle tradizionali case arabe (verranno dunque costruite intorno a un cortile interno arricchito da piante e zone verdi).

Leggi anche Il grattacielo il più alto del mondo misurerà mille metri: quando potrebbe essere completato

La Spa del Muraba Veil

Nella struttura saranno disponibili anche diversi servizi di lusso per il tempo libero, dalla Spa al ristorante, fino ad arrivare a un campo da padel, a un cinema privato e addirittura a una galleria d'arte. Ai piedi della torre, inoltre, verrà creato una sorta di "giardino segreto" in cui rilassarsi all'aria aperta dopo lavoro. Quanto costerà acquistare un immobile qui? I prezzi al momento partono da 18 milioni di dirham (oltre 4,5 milioni di euro).

Gli interni di uno degli appartamenti