Dove verrà costruito il secondo grattacielo più alto del mondo Dubai è una città da record e ne ha data l'ennesima dimostrazione: ecco come sarà il secondo grattacielo più alto al mondo che sorgerà nel suo centro.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'architettura sta facendo passi da gigante da qualche decennio a questa parte e non sorprende che nelle città più moderne del mondo sorgano edifici futuristici e unici nel loro genere. È il caso di Dubai con il suo skyline da sogno, dove a spiccare è naturalmente il Burj Khalifa, il grattacielo più alto mai costruito. La cosa che in pochi sanno è che presto a fargli concorrenza sarà una nuova struttura simile destinata a diventare da record: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quanto sarà alto il Burj Azizi

Si chiamerà Burj Azizi ed è il nuovo grattacielo da record che sorgerà presto a Dubai. I lavori per la sua costruzione sono iniziati lo scorso gennaio ma solo di recente, dopo l'approvazione delle autorità locali, ne sono state rivelate le misure esatte: la struttura raggiungerà i 725 metri di altezza, diventando così il secondo grattacielo più alto al mondo. "Fin dall'inizio avevamo in programma due progetti: uno per una struttura di 526 metri e l'altro per una variante più alta, ora approvata, di 725 metri", ha spiegato Mirwais Azizi, fondatore e presidente della società immobiliare Azizi Developments.

Burj Azizi

Cosa ci sarà nel secondo grattacielo più alto del mondo

Il grattacielo Burj Azizi sarà situato sulla Sheikh Zayed Road, dunque nel quartiere del World Trade Center di Dubai, a poco più di 3 km di distanza dal Burj Khalifa. Al suo interno si conteranno 131 piani, ospiterà una serie di appartamenti di lusso, un centro commerciale "verticale" su 7 livelli, la discoteca più alta del mondo (al 126esimo piano) e un hotel da record a 7 stelle. Attualmente per la realizzazione del progetto si prevede che si spenderanno 6 miliardi di dirham (oltre 1,4 miliardi di euro) ma in compenso si donerà a Dubai un'eredità duratura, un monumentale traguardo d'ingegneria che di sicuro verrà apprezzato sia dai turisti che dai residenti. Quali sono i tempi per il suo completamento? Probabilmente verrà portato a termine nel 2028 ma già da febbraio 2025 verranno messi in vendita gli appartamenti.

Burj Azizi