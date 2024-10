video suggerito

Il grattacielo il più alto del mondo sarà di mille metri: quando potrebbe essere completato Si chiama Jeddah Tower ed è destinato a diventare il grattacielo più alto del mondo. Sebbene i lavori per la sua costruzione siano rimasti fermi per anni, ora sono ripresi e potrebbero essere portati al termine entro il 2028.

A cura di Valeria Paglionico

Adrian Smith + Gordon Gill Architecture

Si chiama Jeddah Tower ed è destinato a diventare il grattacielo più alto del mondo. Sorgerà a Gedda, in Arabia Saudita, e con i suoi 1.000 metri di altezza riuscirà a superare il Burj Khalifa di Dubai che attualmente detiene il record. L'unico piccolo "inconveniente"? Sebbene il progetto sia stato approvato diversi anni fa, i lavori sono stati interrotti bruscamente nel 2017 a causa di alcuni problemi finanziari. Ora, però, le cose stanno per cambiare: la costruzione della struttura potrebbe presto riprendere. Ecco quando potrebbe essere completato il grattacielo da record.

Perché la costruzione della Jeddah Tower erano stati interrotti

Durante un evento ufficiale a cui di recente ha partecipato il consorzio di sviluppo del progetto, la Jeddah Economic Company (JEC), è stato annunciato che i lavori di ricostruzione della Jeddah Tower stanno per riprendere. Era il 2017 quando subirono un drastico rallentamento: i presidenti delle aziende appaltatrici e alcuni co-finanziatori del progetto furono arrestati nell'ambito di una campagna anti-corruzione voluta dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Nel 2018, invece, vennero completamente interrotti e la situazione rimase invariata anche negli anni successivi a causa della pandemia. Ora, però, il principe saudita Alwaleed bin Talal ha affermato che i lavori riprenderanno e che il grattacielo verrà completato entro il 2028.

La Jeddah Tower in costruzione

Come sarà il grattacielo più alto del mondo

Come sarà la Jeddah Tower? Progettato dall'architetto statunitense Adrian Smith, sorgerà nel centro di Jeddah, la capitale commerciale dell'Arabia Saudita, e grazie alla sua incredibile altezza affaccerà sul Mar Rosso. Avrà una pianta a "tre petali" e una forma aerodinamica, due dettagli essenziali per sostenere la struttura alta un km, e a primo impatto evocherà un fascio di foglie che spuntano dal terreno. Al suo interno ci saranno uffici, negozio, spazi residenziali ma anche un hotel, un centro commerciale e il ponte di osservazione più alto del mondo. Il tutto sarà raggiungibile attraverso 59 ascensori velocissimi e sofisticati. Insomma, il grattacielo più alto del mondo sarà un vero e proprio "gioiellino architettonico" e di sicuro saranno già moltissimi coloro che sognano di vivere in una struttura diventata leggendaria ancor prima di essere portata a termine.

Il render della Jeddah Tower