Dove si trova il grattacielo che "imita" il Big Ben ma con l'orologio più grande al mondo Si chiama Al-Bait Abraj Towers ed è il complesso edilizio che ospita il grattacielo che "imita" il Big Ben londinese, la sua particolarità? La cima della torre è decorata con gli orologi più grandi al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'architettura sta facendo dei passi da gigante da qualche anno a questa parte, tanto che sono sempre di più gli edifici da record costruiti in giro per il mondo. Un grattacielo curvo che sfida la gravità, un altro a forma di cubo, una altissima torre larga quanto un unico appartamento: queste sono solo alcune delle strutture progettate da esperti del settore che nei prossimi anni verranno trasformate in realtà. Come se non bastasse, anche tra quelle già esistenti ce ne sono alcune davvero suggestive: ecco, ad esempio, il grattacielo che "imita" il Big Ben che vanta l'orologio più grande al mondo.

Com'è nato il complesso di Torri nel centro della Mecca

Si chiama Al-Bait Abraj Towers, noto anche come Mecca Royal Hotel Clock Tower, ed è un complesso edilizio da record che si trova alla Mecca, in Arabia Saudita, per la precisione a pochi metri dal Masjid al-Haram, la più grande moschea al mondo. Costruito in quello che un tempo era un deserto, è nato per offrire una sistemazione e dei servizi ricreativi di alta qualità ai pellegrini che vogliono visitare sia la moschea che la Kaʿba, il luogo più sacro dell'Islam. Progettato dallo studio Dar alHandasah Shair & Partners, vanta una superficie complessiva di 1.500.000 mq: si compone di sette torri che ospitano appartamenti di lusso, centri commerciali, due eliporti, un ampio garage e hotel a 5 stelle, anche se a rendere la struttura iconica è la torre da 601 metri, attualmente la terza più alta al mondo.

La Torre dell'orologio è da record

La cosiddetta Torre dell'orologio è stata progettata dalla società tedesca Premiere Composite Technologies e con i suoi 120 piani è la più alta del complesso. Ispirata al Big Ben di Londra ma 5 volte più grande, è dotata di 4 orologi (uno su ogni facciata), la loro particolarità? I quadranti da 43×42 metri sono i più grandi al mondo (quelli del Big Ben, ad esempio, hanno un diametro di circa 7 metri), sono illuminati da 2 milioni di led e sono visibili nel raggio di oltre 8 km. Funzionano grazie a una serie di pannelli solari e si accendono 5 volte al giorno durante il momento della preghiera. Quanto è costata la struttura? Stando alle stime, sarebbero stati spesi circa 15 miliardi di dollari per portarla a termine.